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Dota 2 09.07.2013
7.2 2 957 оценок

Ring Master - новый герой в Dota 2. Выход персонажа запланирован в 2024 году

Solstice
Новости

Valve анонсировала выход нового героя перед гранд-финалом The International 2023 — им станет Ring Master. Появление персонажа в игре запланировано на 2024 год.

Представители Valve продемонстрировали короткий видеоролик, в котором анонсировали выход нового героя — Ring Master. Valve только сообщила, что герой появится в Dota 2 в 2024-м.

В прошлом году разработчики поступили так же: в последний день TI был представлен тизер Muerta с датой релиза «в следующем году». В итоге персонаж вышел 7 марта. Возможно, Ringmaster также стоит ждать весной.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
yrroodd

Мало в доте клоунов,так теперь еще и цирк заедет )

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Евгений Кондратенко

что не персонаж, так несуразная хрень. Началось все с Марси - скучный немой персонаж, которого приплели из аниме по доте. Потом вышла Muerta - тоже не пойми кто. Сейчас выходит какой-то циркач. Нет бы добавить в игру действительно лорных героев типа Аганима, сестры Венги, которая предала её и тд.

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