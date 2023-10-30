Ring Master - новый герой в Dota 2. Выход персонажа запланирован в 2024 году

Valve анонсировала выход нового героя перед гранд-финалом The International 2023 — им станет Ring Master. Появление персонажа в игре запланировано на 2024 год.
Представители Valve продемонстрировали короткий видеоролик, в котором анонсировали выход нового героя — Ring Master. Valve только сообщила, что герой появится в Dota 2 в 2024-м.
В прошлом году разработчики поступили так же: в последний день TI был представлен тизер Muerta с датой релиза «в следующем году». В итоге персонаж вышел 7 марта. Возможно, Ringmaster также стоит ждать весной.
Мало в доте клоунов,так теперь еще и цирк заедет )
что не персонаж, так несуразная хрень. Началось все с Марси - скучный немой персонаж, которого приплели из аниме по доте. Потом вышла Muerta - тоже не пойми кто. Сейчас выходит какой-то циркач. Нет бы добавить в игру действительно лорных героев типа Аганима, сестры Венги, которая предала её и тд.