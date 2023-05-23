Сборная Москвы завоевала наибольшее число медалей на Чемпионате России по киберспорту

Финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту завершился в Уфе. Сборные регионов соревновались в шести видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Tekken 7, Clash Royale и DLC – The Game.

Наибольшее число медалей завоевали представители Москвы.

Чемпион России 2022 года по StarCraft II Илья MilkiCow Потапов завоевал серебряную медаль. Его финальное противостояние с Яковом YoungYakov Моисеенко из Краснодарского края дошло до счета 2:2, но решающую карту Илья уступил.

«Серебро» также получил Кирилл NiFkaa Федукович в спортивном симуляторе DLC – The Game. В финале он проиграл Александру XBR Salie1 Холкину из Свердловской области. По этому виду программы московский спортсмен второй год подряд занял второе место.

Еще одно «серебро» получила команда по Dota 2 MCAST, которая тренируется на базе столичного Центра спортивной подготовки команд. В финале она играла против gigateam 2.0 из Томской области и уступила со счетом 1:2.

Чемпион Москвы по Counter-Strike: Global Offensive premdesant в дебютном для себя Чемпионате России занял третье место. В полуфинале эта команда проиграла 1:2 SPbPU (Санкт-Петербург), но в матче за третье место уверенно победила якутскую HOTU.

Сборная Москвы в 2023 году набрала 4 медали - больше, чем в 2022-м – тогда было одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза».

«Поздравляю призеров Чемпионата России. Это было отлично организованное мероприятие, подарившее нам массу ярких моментов и эмоций. В этом году московская сборная завоевала больше медалей, чем в прошлом, надеюсь, в дальнейшем наши спортсмены будут лишь улучшать результаты и сохранят высокую планку. Спасибо всем организаторам и участникам Чемпионата России!» – прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр.

Сборная столицы для участия в Чемпионате России была сформирована по итогам Чемпионата Москвы по киберспорту, который провела ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. По итогам этого чемпионата второй год подряд столичные спортсмены получают официальные спортивные разряды.

Итоги Чемпионата России по компьютерному спорту 2023 года:

Dota 2

1 место – gigateam 2.0 (Томская область)

2 место – MCAST (Москва)

3 место – DerzhaWIN (Республика Алтай)

Counter-Strike: Global Offensive

1 место – Cosmo (Томская область)

2 место – SpbPU (Санкт-Петербург)

3 место – premdesant (Москва)

Starcraft 2

1 место – Яков YoungYakov Моисеенко (Краснодарский край)

2 место – Илья Milkicow Потапов (Москва)

3 место – Виталий Couguar Рощин (Томская область)

DCL – The Game

1 место – Александр XBR Salie1 Холкин (Свердловская область)

2 место – Кирилл NiFkaa Федукович (Москва)

3 место – Александр the23 Холодных (Ленинградская область)

Tekken 7

1 место – Алексей 2D_Girl Баранов (Свердловская область)

2 место – Сергей Strog Платов (Ленинградская область)

3 место – Павел th3_infection228 Калашников (Белгородская область)

Clash Royale

1 место – Данил Danilka Орешкин (Санкт-Петербург)

2 место – Хизир Paradox Эрсимиков (Чеченская Республика)

3 место – Юсуп F0rtuNaaa Эгиев (Республика Ингушетия)