Dota 2 09.07.2013
7.2 2 892 оценки

В Dota 2 нашли намек на нового героя

Solstice
Новости

После выхода обновления под номером 7.33 в клиенте Dota 2, возможно, появился намек на следующего нового персонажа – им может стать Puppet Master. Об этом рассказал блогер «Типичная Дота» на своем YouTube-канале.

На картине с обновленной внутриигровой картой Dota 2 можно заметить в углу красно-белый билет в цирк/театр/представление. Автор канала «Типичная Дота» уверен, что таким образом Valve намекают, что следующим новым героем в Доте станет Puppet Master ("Кукловод" с англ.).

В патче под номером 7.33 разработчики Dota 2 добавили в клиент игры счетчики активаций и убийств новых объектов на карте (нововведение не касается руны мудрости). Статистика доступна непосредственно в главном меню Доты.

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