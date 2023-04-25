В Dota 2 нашли намек на нового героя

После выхода обновления под номером 7.33 в клиенте Dota 2, возможно, появился намек на следующего нового персонажа – им может стать Puppet Master. Об этом рассказал блогер «Типичная Дота» на своем YouTube-канале.

На картине с обновленной внутриигровой картой Dota 2 можно заметить в углу красно-белый билет в цирк/театр/представление. Автор канала «Типичная Дота» уверен, что таким образом Valve намекают, что следующим новым героем в Доте станет Puppet Master ("Кукловод" с англ.).

В патче под номером 7.33 разработчики Dota 2 добавили в клиент игры счетчики активаций и убийств новых объектов на карте (нововведение не касается руны мудрости). Статистика доступна непосредственно в главном меню Доты.