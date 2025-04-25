Новый трейлер Double Dragon Revive представил галерею врагов

Издательство Arc System Works и студия Yuke's представили новый трейлер Double Dragon Revive, сосредоточенный на вражеских персонажах. В ролике представлены ключевые противники, с которыми столкнутся игроки: Уильямс, Ропер, Абобо, Линда, Михн, Ан, Джоджи, Маркус, Вилли и Рэймонд. Каждый из них обладает уникальной историей, стилем боя и ролью в преступной организации Shadow Warriors.

Уильямс — правая рука Вилли, главный верный солдат группировки. Его акробатические атаки сочетаются с насмешками и провокациями. Ропер, действующий на передовой, предпочитает простую, но эффективную бейсбольную биту. Абобо — воплощение грубой силы, настоящий гигант, разрушающий всё на пути братьев Ли.

Линда — мозг организации, харизматичная управленка казино, виртуозно владеющая кнутом. Михн и Ан — сестры-убийцы, чья внешняя привлекательность и игривость оборачиваются смертельной опасностью. Одна льстит, другая насмехается, но обе атакуют быстро и слаженно.

Среди врагов также Джоджи — бывший рестлер, ныне правитель подпольных боев, страдающий от жажды настоящего боя. Он охраняет мост, ведущий в город. Маркус — молодой мутант с когтями и стремительной скоростью, атакующий в метро.

Финальные боссы Вилли и Рэймонд — жестокие лидеры Shadow Warriors, верящие в выживание сильнейших. Оба не прочь избавиться даже от своих, если те не соответствуют их ожиданиям. Их главное оружие — мощное огнестрельное вооружение и безжалостность.

Double Dragon Revive выйдет 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC (Steam). Игра возрождает культовую серию с современной графикой и динамичным геймплеем, сохраняя дух оригинала.