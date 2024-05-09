Бывший сценарист Dragon Age считает, что на Dreadwolf будет оказываться давление, чтобы выпустить игру в 2024 году

Главный сценарист Dragon Age очень хочет увидеть, что BioWare приготовила для Dragon Age: Dreadwolf, и по понятным причинам немного опасается, что фанаты будут "очень разумно относиться к этому".
Дэвид Гейдер был ведущим сценаристом всей трилогии Dragon Age в BioWare, включая две первые игры и различные DLC. Недавно появилась информация о том, что Dragon Age: Dreadwolf наконец-то выйдет до апреля 2025 года, Гейдер говорит, что BioWare, скорее всего, будет испытывать давление со стороны издателя EA, чтобы выпустить игру раньше времени, в какой-то момент в рождественский сезон 2024 года.
Это традиционный период "блокбастеров" для игровых релизов, хотя в последние несколько лет мы видим, как разработчики и издатели постепенно отходят от концентрации своих релизов вокруг рождественского сезона. Например, Capcom больше не выпускает игры за пределами первой половины года, сосредоточившись на выпуске таких игр, как Monster Hunter, Resident Evil и недавняя Dragon's Dogma 2, в период с января по апрель.
Гейдер также пишет, что ему очень хочется увидеть, что BioWare "приготовила" в Dreadwolf. Бывший сценарист Dragon Age, по понятным причинам, сейчас не в курсе событий, происходящих в BioWare, и в своем твите он добавляет, что не слышал, смогли ли уволенные в прошлом году сотрудники BioWare получить повышенное выходное пособие.
Скажут что получилось г"вно и заминусят? Ну так не надо делать г"вно.
Всегда забавляет как игроделы называют сначала одну дату релиза потом как подходит срок переносят и так пока не надоест. Ну а качество игр все равно все хуже и хуже на релизе и к сожалению не важно сколько раз игру переносили. А это говорит лишь о том что если у разработчиков руки прямые и не пытаются растянуть процесс разработки то игра должна выйти нормальная. К сожалению это редкость. Впрочем бывает конечно когда разрабам ставят условия безвыходные это к сожалению тоже бывает и не только на игровом рынке. Самодурство в руководстве тоже есть.
Да я бы тоже давил. Делают уже лет 7 не понятно что, геймплея показано не было, анонс был еще в прошлом десятилетии, судьба остальных проектов вообще не понятна. В игровой индустрии сейчас такой повальный "профессионализм" походу..
Учитывая, что получится шляпа похлеще Инквизиции - вообще пофигу, когда и что выйдет.
а ничего что Инквизиция является одной из лучших частей по данной серии ?
худшая часть не может быть лучшей.
Лучшая - это первая
Худшая вторая часть, она была и худшей игрой биоваров, до выхода андромеды.
Даже интересно, не уж то после всей линейки последних игр Байовера в них кто-то еще верит?!
Просто вспомните 3ий Дрэгон эйдж, который перевратили в унылое дрочилово, Андромеду и вишенкой на торте будет Анфем. Компания превратилась в кучку импотентов еще до того как это стало мейнстримом.
когда оказывается давление обычно вылезает геморрой
А это значит то, что выйдет недоделанный кусок гуана. В этом я абсолютно не сомневаюсь, серия мертва.
Это проклятие серии DА, вторую лепили как попало, третью лепили из того что было а четвёртую лепят из г о вна и палок... и судя по новостям палки у них закончились.
И когда давление на дату выхода приносило пользу, м?
После ДАО серия куда-то не туда покатилась
Да понятно, что деньгу будут выжимать чисто на успехе прошлых игр, а не на качестве.
наверно была бы крута если игра вышла в этом году потому что мало конкурентов но было бы некрута если бы игра вышла недоделанной или забагованной это бы похоронило потанцевал игры.
Поспешат, людей огорчат