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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.6 344 оценки

Бывший сценарист Dragon Age считает, что на Dreadwolf будет оказываться давление, чтобы выпустить игру в 2024 году

Procy_on
Новости

Главный сценарист Dragon Age очень хочет увидеть, что BioWare приготовила для Dragon Age: Dreadwolf, и по понятным причинам немного опасается, что фанаты будут "очень разумно относиться к этому".

Дэвид Гейдер был ведущим сценаристом всей трилогии Dragon Age в BioWare, включая две первые игры и различные DLC. Недавно появилась информация о том, что Dragon Age: Dreadwolf наконец-то выйдет до апреля 2025 года, Гейдер говорит, что BioWare, скорее всего, будет испытывать давление со стороны издателя EA, чтобы выпустить игру раньше времени, в какой-то момент в рождественский сезон 2024 года.

Это традиционный период "блокбастеров" для игровых релизов, хотя в последние несколько лет мы видим, как разработчики и издатели постепенно отходят от концентрации своих релизов вокруг рождественского сезона. Например, Capcom больше не выпускает игры за пределами первой половины года, сосредоточившись на выпуске таких игр, как Monster Hunter, Resident Evil и недавняя Dragon's Dogma 2, в период с января по апрель.

Гейдер также пишет, что ему очень хочется увидеть, что BioWare "приготовила" в Dreadwolf. Бывший сценарист Dragon Age, по понятным причинам, сейчас не в курсе событий, происходящих в BioWare, и в своем твите он добавляет, что не слышал, смогли ли уволенные в прошлом году сотрудники BioWare получить повышенное выходное пособие.

8
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Oscilograf
и по понятным причинам немного опасается, что фанаты будут "очень разумно относиться к этому".

Скажут что получилось г"вно и заминусят? Ну так не надо делать г"вно.

8
Egik81

Всегда забавляет как игроделы называют сначала одну дату релиза потом как подходит срок переносят и так пока не надоест. Ну а качество игр все равно все хуже и хуже на релизе и к сожалению не важно сколько раз игру переносили. А это говорит лишь о том что если у разработчиков руки прямые и не пытаются растянуть процесс разработки то игра должна выйти нормальная. К сожалению это редкость. Впрочем бывает конечно когда разрабам ставят условия безвыходные это к сожалению тоже бывает и не только на игровом рынке. Самодурство в руководстве тоже есть.

3
Wlados3d

Да я бы тоже давил. Делают уже лет 7 не понятно что, геймплея показано не было, анонс был еще в прошлом десятилетии, судьба остальных проектов вообще не понятна. В игровой индустрии сейчас такой повальный "профессионализм" походу..

3
shurasick876

Учитывая, что получится шляпа похлеще Инквизиции - вообще пофигу, когда и что выйдет.

2
Dixon_V

а ничего что Инквизиция является одной из лучших частей по данной серии ?

-1
wtf_kamikadze Dixon_V

худшая часть не может быть лучшей.

2
M0208 Dixon_V

Лучшая - это первая

3
M0208 wtf_kamikadze

Худшая вторая часть, она была и худшей игрой биоваров, до выхода андромеды.

-1
da2dy

Даже интересно, не уж то после всей линейки последних игр Байовера в них кто-то еще верит?!

Просто вспомните 3ий Дрэгон эйдж, который перевратили в унылое дрочилово, Андромеду и вишенкой на торте будет Анфем. Компания превратилась в кучку импотентов еще до того как это стало мейнстримом.

2
vertehwost

когда оказывается давление обычно вылезает геморрой

2
Reivren

А это значит то, что выйдет недоделанный кусок гуана. В этом я абсолютно не сомневаюсь, серия мертва.

2
Pop Egor90

Это проклятие серии DА, вторую лепили как попало, третью лепили из того что было а четвёртую лепят из г о вна и палок... и судя по новостям палки у них закончились.

1
Alex40001
1
Akalaka

И когда давление на дату выхода приносило пользу, м?

0
cheezeypizey

После ДАО серия куда-то не туда покатилась

0
Кей Овальд

Да понятно, что деньгу будут выжимать чисто на успехе прошлых игр, а не на качестве.

0
MunchkiN 616

наверно была бы крута если игра вышла в этом году потому что мало конкурентов но было бы некрута если бы игра вышла недоделанной или забагованной это бы похоронило потанцевал игры.

0
Goodvini

Поспешат, людей огорчат

0