Dragon Age: Dreadwolf выйдет после апреля 2024 года

Ожидание Dragon Age: Dreadwolf было долгим и мучительным. То, что новая основная часть серии находится в разработке, было официально подтверждено BioWare почти пять лет назад, и с тех пор мы мало что видели или слышали о ней, кроме расплывчатых тизеров и концепт-арта. Мы даже не знали названия игры до июня 2022 года. И, к сожалению, ожидание RPG, похоже, затянется еще ненадолго.

По словам издателя EA, Dragon Age: Dreadwolf не выйдет до апреля 2024 года. В своем недавнем квартальном отчете о прибылях и убытках компания поделилась списком всех своих игр, которые либо уже были выпущены в 24 финансовом году (до 31 марта 2024 года), либо должны выйти в этот период, включая EA Sports FC, EA Sports PGA Tour, Super Mega Baseball 4, Star Wars Jedi: Survivor, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, F1 23 и Immortals of Aveum. К сожалению для поклонников Dragon Age, Dreadwolf не названа, что указывает на то, что он выйдет после апреля 2024 года.

EA также упоминает, что до апреля 2024 года у нее появятся две дополнительные игры, о которых еще не было объявлено, а именно гоночная игра (вероятно, это будет игра Codemasters WRC) и неназванная игра EA Sports.

В октябре прошлого года Dragon Age: Dreadwolf достигла важной вехи в разработке, и BioWare подтвердила, что проект достиг альфа-версии и в него можно играть полностью от начала до конца. Совсем недавно разработчик дал краткое представление о системах настройки и прогрессии RPG, в то время как утечки также утверждали, что в игре будет представлена боёвка, похожая на God of War.