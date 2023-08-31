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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.6 287 оценок

Джефф Грабб: BioWare довольна состоянием Dragon Age Dreadwolf

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Gruz_
Новости

С момента выхода последней части франшизы Dragon Age прошло почти десять лет, и хотя мы знаем, что Dreadwolf находится в разработке уже довольно давно, говорить об этом пока не приходится, поскольку BioWare не спешит делиться информацией об игре.

По крайней мере, журналист Джефф Грабб пролил свет на ситуацию, заявив, что в студии довольны тем, как продвигается разработка Dragon Age 4.

То, что я слышал о Dragon Age Dreadwolf, свидетельствует о том, что они [BioWare] вполне довольны тем, как продвигается разработка игры, - сказал он в ходе подкаста Game Mess. Времени на это уходит больше, сроки постоянно переносятся, но так происходит практически со всеми играми в наши дни.

Впрочем, если вы довольны своей игрой, это еще не значит, что ею будут довольны игроки, и увольнения ветеранов студии, в том числе сценаристки Мэри Кирби, проработавшей в студии более 17 лет, не вселяют надежды в сердца фанатов.

Опять же, по словам Грабба, он не слышал ничего плохого об игре, невзирая на ее сложную разработку. Но хочется надеяться, что мы не получим еще одну Inquisition, особенно после сумасшедшего успеха Baldur's Gate 3.

0
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
tvorog8088

После последних их двух игр, это может вызвать только дополнительные подозрения.

7
Кей Овальд

Значит всё фигово с игрой...

4
NedmeS

Хорошего человека сценаристкой не назовут...

4
Mad_cloud

Bioware уже не торт

3
Paul Shepard

Он же говорил что слышал что с Антэм все очень хорошо, он и многие другие, которые сейчас не работают, а потом он и все сообщали что вообще не в курсе были в финальном видении игры и зашли в тупик.

2
Solstice
BioWare довольна

Только это не та самая биовар, которая была лет 10 назад. Этот как старая и новая близзард.

1
Avel_N

Так а всех недовольных вон уволили же просто недавно.

1
HellowRainbow

Спросили геев, нравятся ли им геи...

0