Джефф Грабб: BioWare довольна состоянием Dragon Age Dreadwolf

С момента выхода последней части франшизы Dragon Age прошло почти десять лет, и хотя мы знаем, что Dreadwolf находится в разработке уже довольно давно, говорить об этом пока не приходится, поскольку BioWare не спешит делиться информацией об игре.
По крайней мере, журналист Джефф Грабб пролил свет на ситуацию, заявив, что в студии довольны тем, как продвигается разработка Dragon Age 4.
То, что я слышал о Dragon Age Dreadwolf, свидетельствует о том, что они [BioWare] вполне довольны тем, как продвигается разработка игры, - сказал он в ходе подкаста Game Mess. Времени на это уходит больше, сроки постоянно переносятся, но так происходит практически со всеми играми в наши дни.
Впрочем, если вы довольны своей игрой, это еще не значит, что ею будут довольны игроки, и увольнения ветеранов студии, в том числе сценаристки Мэри Кирби, проработавшей в студии более 17 лет, не вселяют надежды в сердца фанатов.
Опять же, по словам Грабба, он не слышал ничего плохого об игре, невзирая на ее сложную разработку. Но хочется надеяться, что мы не получим еще одну Inquisition, особенно после сумасшедшего успеха Baldur's Gate 3.
После последних их двух игр, это может вызвать только дополнительные подозрения.
Значит всё фигово с игрой...
Хорошего человека сценаристкой не назовут...
Bioware уже не торт
Он же говорил что слышал что с Антэм все очень хорошо, он и многие другие, которые сейчас не работают, а потом он и все сообщали что вообще не в курсе были в финальном видении игры и зашли в тупик.
Только это не та самая биовар, которая была лет 10 назад. Этот как старая и новая близзард.
Так а всех недовольных вон уволили же просто недавно.
Спросили геев, нравятся ли им геи...