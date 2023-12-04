Один из тестеров Dragon Age: Dreadwolf поделился новой информацией касательно проекта

В честь Dragon Age Day, который отмечается ежегодно 4 декабря, один из тестеров Dragon Age: Dreadwolf решил поделиться информацией о игре на Reddit. Он не предоставил никаких доказательств, что действительно участвовал в тестировании игры, и в некоторых его комментариях проглядываются противоречия, поэтому стоит относится ко всему сказанному с большой долей скепсиса.
- Лицевые анимации гораздо лучше, чем во всех предыдущих играх Bioware.
- Волосы персонажей не хватают звезд с неба, но выглядят на уровне 2023 года
- Графика хороша. Если бы игра вышла в этом году, она была бы самой красивой РПГ от 3-го лица.
- Структура мира ощущается похожей на Dragon Age: Origins и Dragon Age: 2, но тестер не уверен, есть ли в игре открытый мир, потому что он проходил отдельно взятые квесты, не связанные между собой.
- Задания теперь ориентированы на историю, никакого гринда, как в Inquisition.
- В команде 4 персонажа: игрок и 3 компаньона.
- Компаньонами нельзя управлять, но можно отдавать команды, как в Mass Effect.
- Боевая система теперь полностью ориентирована на экшен. Тестер сравнивает ее с GoW 2018 и The Witcher 3. Так же говорит, что ощущается, как Mass Effect: Andromeda без огнестрела. (Не совсем понятно, что тестер имеет в виду, приводя в пример три совершенно разные игры).
- Количества активных способностей вполне хватает для веселья.
- Тестер сравнивает диалоги с фильмами Marvel. "По шкале от 1 до Marvel они взяли 8. Если вы знаете, то вы знаете." (Не совсем понятно, о чем идет речь)
- Игра ощущается как Dragon Age.
- Персонажи выглядят красиво. Тестер не видел непривлекательных спутников.
- Броня на персонажах и NPC выглядит хорошо, чего тестер не может сказать от главном герое.
- Dreadwolf вызовет разногласия в сообществе. Тестер имеет в виду больший уклон в сторону экшена. "Inquisition больше ощущается как Origins, чем Dreadwolf." "Если вам не нравится направление, которое выбрали BioWare, вам не понравится игра."
- Колесо диалогов из прошлых игр.
- Игра ощущается вполне законченной, будто бы планировалась к выходу в 2023. Но все еще отсутствует озвучка некоторых реплик. Большинство реплик главного героя без озвучки. Тестер не встречал багов. "Хотите верьте, хотите нет, но игра закончена процентов на 90"
- Ощущения от игры хорошие. Никаких прорывов в индустрии, но вполне достойно. "Это очередная Dragon Age."
- В тестируемом билде отсутствовали намеки на вырезанные мультиплеерные функции. Игра полностью одиночная.
- Тестеру не удалось поплавать, но он не исключает, что такая возможность в игре есть.
- Пользовательский интерфейс очень удобный и понятный.
- Игру нельзя сравнивать с Baldur's Gate 3, они совершенно разные.
"Компаньонами нельзя управлять" слава богу рпг где игрок это главный герой
Инквизиция больше похожа на орижинс? Инквизиция вообще была далека от орижинс во многих аспектах я бы их даже не сравнивал вообще как будто две разные игры, как мост вантед 2005 и 2012 года.
он наверное имел ввиду что разница настолько огромная, что даже инквизия кажется похожей на ориджинс по сравнению с дредвульф
Уровень диалогов от 1 до Marvel и они взяли 8... Орнул с этого. Тестер видимо тот ещё гоvнoед, если считает диалоги Marvel на 10.
Контекст был отрицательный. Тестер имел в виду, что диалоги похожи на диалоги в фильмах Марвел в плохом смысле.
>Боевая система теперь полностью ориентирована на экшен. Тестер сравнивает ее с GoW 2018
> Игра ощущается как Dragon Age.
Ну конечно
Знаете, к игре уже настолько занижены ожидания, что просто хочется увидеть продолжение истории, нежели какое-то ВАУ! Так что такая несуразица от некоего тестера кажется приемлемой. Лишь бы уже выпустили, ценник не загнули, да и не написахи кучу ненужных DLC... Хотя, чё это я, речь ведь об ЕА идёт.
Что этот гений делает в тестерах? Ему прямая дорога в мэры Киева:))))
Если это правда то это однозначно готи
Откуда он знает, что они разные, если он их не сравнивал? Наверное Драгон Эдж будет каким-нибудь автосимулятором, раз он говорит, что игры совершенно разные. )))
Игра не успела выйти, а у нее уже начался дэмедж контрол. Сказал бы прямо, что не игры совершенно разные, а у этих игр разные весовые категории, и что на фоне БГ3 новая ДА будет филькой-милькой.
Имелось в виду, что игры абсолютно разные по своей системе и геймплею и ощущаются не похожими друг на друга, чтобы их сравнивать.
Если сравнения Инквизиции с третьим Ведьмаком были справедливы в плане открытого мира и его наполнения, то здесь такое уже не прокатит.
Чтобы узнать разные ли в этих играх системы и геймплей их надо сначала сравнить между собой.
Наверное многие игроки не смогут в новую ДА нормально играть и не будут понимать что надо нажимать и делать, ведь их игровой опыт в других рпг здесь никак не пригодится, поскольку она же со слов тестера СОВЕРШЕННО другая. Так я и поверил. )
Ну так он и сравнил их между собой. Или ты думаешь, что он на работе безвылазно тестит игру и дома никогда не появляется, чтобы поиграть вечерком в тот же Балдур?))
Он же прямо сказал что их сравнивать нельзя. Например, последствий от действий и выборов игрока в ДА будет меньше чем в БГ3, потому что их сравнивать нельзя - вот так это работает. )
А на самом деле потому что ДА:Д - чисто коммерческая бюджетная гриндилка от студии которая давно не умеет делать игры.
А этого мы вообще не узнаем, пока игра не выйдет. Тестеру дали отдельные куски игры, он сложил мнение из того, что было.