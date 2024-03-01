По словам инсайдера, Dragon Age Dreadwolf все еще планируется к выходу в этом году

BioWare, студия, стоящая за такими франшизами, как Mass Effect и Dragon Age, готовится к выходу своей следующей игры. Dragon Age Dreadwolf - следующей части от этой знаменитой команды, которая, как ожидается, может появиться в какой-то момент в 2024 году.
По словам одного из известных инсайдеров, BioWare все еще продвигается к этой цели, надеясь выпустить игру в этом году.
Во время недавнего подкаста Джеффа Грабба спросили о Dragon Age Dreadwolf. Он заявил, что игра будет полноценно представлена летом 2024 года. В прошлом году BioWare также подтвердила эту информацию во время короткого тизера, но его комментарий о сроках выхода более интересен.
Джефф Грабб заявил, что планы команды по запуску игры в 2024 году остаются неизменными. Однако отсутствие окна релиза говорит о том, что BioWare может быть готова отложить свою последнюю RPG, если это потребуется.
Насколько я слышал, она выйдет в этом году.
После этого заявления он предупредил, что запуск в 2024 году не гарантирован.
Хотя в прошлом году команда столкнулась с небольшой волной увольнений, Bioware намерена не допустить компромиссов. Между тем, следующая часть Mass Effect также находится в стадии препродакшена.
да уже всем очевидно что в 24 году игру не выпустят
Я не верю в эту серию. Даже картинка в стиле поносной инквизиции. Пусть мобилки идут делать.
Главное, что-бы нормально продолжили и завершили то, что началось в Inquisition. Да и в прошлых двух частях. Империя Тевинтер буквально одно из ключевых мест в лоре Dragon Age, как и Фен'Харел. Но видя Andromeda и Anthem, как-то сомневаешься...
*Всё ещё планируется.
Видать паршиво там всё, раз ещё ничего не показали толком. Чем вываливать что попало сегодня, лучше поработать и показать завтра.
Только вот мерзотные хозяева Биоваров издают продукты, а не игры. А продукты должны реализоваться в нужные финансовые периоды, а не по готовности.
Фига они оптимисты. Ну или хотят по примеру Старфилда срубить бабла на неготовой игре.
Ага, и годика три патчей. Знаем-знаем