По словам инсайдера, Dragon Age Dreadwolf все еще планируется к выходу в этом году

BioWare, студия, стоящая за такими франшизами, как Mass Effect и Dragon Age, готовится к выходу своей следующей игры. Dragon Age Dreadwolf - следующей части от этой знаменитой команды, которая, как ожидается, может появиться в какой-то момент в 2024 году.

По словам одного из известных инсайдеров, BioWare все еще продвигается к этой цели, надеясь выпустить игру в этом году.

Во время недавнего подкаста Джеффа Грабба спросили о Dragon Age Dreadwolf. Он заявил, что игра будет полноценно представлена летом 2024 года. В прошлом году BioWare также подтвердила эту информацию во время короткого тизера, но его комментарий о сроках выхода более интересен.

Джефф Грабб заявил, что планы команды по запуску игры в 2024 году остаются неизменными. Однако отсутствие окна релиза говорит о том, что BioWare может быть готова отложить свою последнюю RPG, если это потребуется.

Насколько я слышал, она выйдет в этом году.

После этого заявления он предупредил, что запуск в 2024 году не гарантирован.

Хотя в прошлом году команда столкнулась с небольшой волной увольнений, Bioware намерена не допустить компромиссов. Между тем, следующая часть Mass Effect также находится в стадии препродакшена.