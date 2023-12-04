Представлен новый тизер Dragon Age: Dreadwolf - игру покажут летом 2024 года

Сегодня, 4 декабря, отмечается день Dragon Age и BioWare показала фанатам немного внутриигровых кадров Dragon Age: Dreadwolf, но без геймплея. Полноценная презентация игры состоит летом 2024 года. Возможно это случится на одной из летних выставок июня.
Входите в Тедас, яркий край суровой дикой природы, коварных лабиринтов и сверкающих городов, пропитанный жестокими боями и тайной магией. Теперь ее судьба висит на острие ножа.
Если судить по этому ролику, то игроков ждут приключения не только в Тевинтере, но и в Антиве с Ривейном и Андерфелсом
Этот тизер посследовал за прошлогодним кинематографическим роликом Dragon Age Day, посвященным Соласу.
Как фанат всех игр Dragon age,я очень рад хоть что-то увидеть по этой игре
Я бы предпочёл, чтобы они сфокусировались на Тевинтере и показали его с разных сторон и досканально проработали соответствующий сюжет, но уже по тизеру видно, что они распылились на кучу локаций, притом с очень разной культурой. Итог очевиден... Увы... Жаль, что игра-долгострой, притом с центральным местом в Тевинтере может случайно оказаться пустышкой. ((
Я думаю ,что они учтут ошибки Инквизиции,и к тому же наскольно я знаю у 4 части не будет открытого мира ,даже такой пародии как у DAI. Основуясь на этом можно сказать,что наполнение локаций будет интереснее ,проработанее и не такое времеязатратное как выше упомянутой Инквизиции.Надеюсь пророботка персонажей остануться все так же на высоком уровне.
Inquisition 2.0
"Мы сражаемся за всех и мы всегда будем. Вороны правят Антивой". Я может что-то пропустил, какую-то книгу не прочитал, но когда это вороны вместо гильдии убийц, которая с детства воспитывает убийц, стала гильдией борцов за свободу и всего такого. Ах да, 2023 год же. А главный полководец у кунари наверно женщина.
Я только недавно осознал главную проблему игры. Нет, это не опасения, что будет "типичная игра от EA". А то, что скорее всего, текстовую RU локализацию зажмут, как это сейчас с другими играми от EA...
Starfield перевели - значит и эту переведут
Starfield -- это мелкомягкие, а это EA... Ну как бы разница всё же есть. ((
И какая же?
В смысле Starfield перевели? Его перевёл ИИ, а сам перевод до сих полируют. А в игре с выборами и кучей текста это имеет значение
И? Ну точно также переведет ИИ, а потом руками допилят все. TeamRig вроде специализируется на играх EA. Так что за это можно не беспокоиться, главное - дожить.
Я как один из немногих фанатов это игры, надеюсь. Просто надеюсь, что игра выйдет и что наконец-то будет хороший сюжет и по меньше повестки(хотя я себя обманываю)))).
Бовары и по меньше повестки взаимоисключающие параграфы,даже если предположить что в бивар найдутся настояние мужики и на это отважиться,то EA быстро дадут по шапке и перекроют кислород.
Поэтому и надеюсь на чудо.=)
Бессмысленно выпустить что то чтобы потом люди ждали трейлера пол года... Ересь.
Максимум скепсиса.
ОНО живое.
Вроде не живое, но как ходит! ))
Что-то у меня плохие предчувствия. Ну и слишком большой набор регионов только усиливает их. Почему-то мне кажется, что всё будет очень плохо проработано, но крупными мазками будет набросан зато большой (но пустой) мир.
Пока впечатление скорее негативное, чем положительное. Очень надеюсь, что я ошибусь на релизе, и это будет игра на уровне DA:O с аналогичной игромеханикой, а не как в DA2/DA:I.
Полный показ игры только летом 2024. Релиз в таком случае только в 2025 году если повезет.
Навряд ли. У ЕА долгий маркетинг щас не принят. Думаю, ноябрь-декабрь 2024.
А смысл тизера без геймплея?