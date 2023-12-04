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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
7.6 313 оценок

Представлен новый тизер Dragon Age: Dreadwolf - игру покажут летом 2024 года

butcher69
Новости

Сегодня, 4 декабря, отмечается день Dragon Age и BioWare показала фанатам немного внутриигровых кадров Dragon Age: Dreadwolf, но без геймплея. Полноценная презентация игры состоит летом 2024 года. Возможно это случится на одной из летних выставок июня.

Входите в Тедас, яркий край суровой дикой природы, коварных лабиринтов и сверкающих городов, пропитанный жестокими боями и тайной магией. Теперь ее судьба висит на острие ножа.

Если судить по этому ролику, то игроков ждут приключения не только в Тевинтере, но и в Антиве с Ривейном и Андерфелсом

Этот тизер посследовал за прошлогодним кинематографическим роликом Dragon Age Day, посвященным Соласу.

15
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
INqus1tor

Как фанат всех игр Dragon age,я очень рад хоть что-то увидеть по этой игре

10
Concelhaut

Я бы предпочёл, чтобы они сфокусировались на Тевинтере и показали его с разных сторон и досканально проработали соответствующий сюжет, но уже по тизеру видно, что они распылились на кучу локаций, притом с очень разной культурой. Итог очевиден... Увы... Жаль, что игра-долгострой, притом с центральным местом в Тевинтере может случайно оказаться пустышкой. ((

0
INqus1tor Concelhaut

Я думаю ,что они учтут ошибки Инквизиции,и к тому же наскольно я знаю у 4 части не будет открытого мира ,даже такой пародии как у DAI. Основуясь на этом можно сказать,что наполнение локаций будет интереснее ,проработанее и не такое времеязатратное как выше упомянутой Инквизиции.Надеюсь пророботка персонажей остануться все так же на высоком уровне.

1
RaptoR BTR

Inquisition 2.0

9
Nematoda97

"Мы сражаемся за всех и мы всегда будем. Вороны правят Антивой". Я может что-то пропустил, какую-то книгу не прочитал, но когда это вороны вместо гильдии убийц, которая с детства воспитывает убийц, стала гильдией борцов за свободу и всего такого. Ах да, 2023 год же. А главный полководец у кунари наверно женщина.

8
Artery Kaulitz

Я только недавно осознал главную проблему игры. Нет, это не опасения, что будет "типичная игра от EA". А то, что скорее всего, текстовую RU локализацию зажмут, как это сейчас с другими играми от EA...

4
Snake Snaake Snaaaaaake

Starfield перевели - значит и эту переведут

-1
Concelhaut Snake Snaake Snaaaaaake

Starfield -- это мелкомягкие, а это EA... Ну как бы разница всё же есть. ((

1
bysaturn Concelhaut

И какая же?

1
Artery Kaulitz Snake Snaake Snaaaaaake

В смысле Starfield перевели? Его перевёл ИИ, а сам перевод до сих полируют. А в игре с выборами и кучей текста это имеет значение

0
Mystik_86 Artery Kaulitz

И? Ну точно также переведет ИИ, а потом руками допилят все. TeamRig вроде специализируется на играх EA. Так что за это можно не беспокоиться, главное - дожить.

0
Deowar

Я как один из немногих фанатов это игры, надеюсь. Просто надеюсь, что игра выйдет и что наконец-то будет хороший сюжет и по меньше повестки(хотя я себя обманываю)))).

4
saa0891

Бовары и по меньше повестки взаимоисключающие параграфы,даже если предположить что в бивар найдутся настояние мужики и на это отважиться,то EA быстро дадут по шапке и перекроют кислород.

1
Deowar saa0891

Поэтому и надеюсь на чудо.=)

0
alexhistory

Бессмысленно выпустить что то чтобы потом люди ждали трейлера пол года... Ересь.

2
Кей Овальд

Максимум скепсиса.

1
HVTE

ОНО живое.

0
Concelhaut

Вроде не живое, но как ходит! ))

0
Concelhaut

Что-то у меня плохие предчувствия. Ну и слишком большой набор регионов только усиливает их. Почему-то мне кажется, что всё будет очень плохо проработано, но крупными мазками будет набросан зато большой (но пустой) мир.

Пока впечатление скорее негативное, чем положительное. Очень надеюсь, что я ошибусь на релизе, и это будет игра на уровне DA:O с аналогичной игромеханикой, а не как в DA2/DA:I.

0
andrey6699

Полный показ игры только летом 2024. Релиз в таком случае только в 2025 году если повезет.

0
Offn

Навряд ли. У ЕА долгий маркетинг щас не принят. Думаю, ноябрь-декабрь 2024.

0
V3RB

А смысл тизера без геймплея?

0