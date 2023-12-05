В Dragon Age: Dreadwolf будет больше локаций для исследований, чем в предыдущих частях

Несмотря на то, что Dragon Age: Dreadwolf находится в разработке уже почти пять лет, подробности о фэнтезийной ролевой игре BioWare были в лучшем случае скудными, но, похоже, разработчик наконец-то готовится к изменениям на этом фронте. Недавно был выпущен новый тизер игры, а BioWare также подтвердила, что полная демонстрация состоится летом 2024 года. Кроме того, в сопроводительном блоге студия раскрыла некоторые подробности о локациях, которые будут присутствовать в мире игры.
Некоторые из них были показаны в вышеупомянутом трейлере: пустынные пустоши и шпили Андерфелса, зеленые просторы и сверкающие моря Ривана (где мы встретим его "выносливых" и мореходных жителей) и густой, сверкающий городской пейзаж Антивы (где мы встретим Воронов, элитную организацию шпионов и воров).
BioWare также раскрыла дополнительные подробности повествования о каждой из этих локаций, каждая из которых решает свои уникальные проблемы с зарождением. Например, на берегах Ривана гильдия охотников за сокровищами Lords of Fortune была изгнана из-за возросшей активности (и агрессивности) драконов, которые уничтожают корабли гильдии. В Антиве, тем временем, в тени зарождается какая-то таинственная беда, и вороны пытаются обнаружить ее источник. Тем временем Андерфелс сотрясают подземные толчки, происхождение которых остается неизвестным, а на горизонте собирается зловещий шторм.
Интересно, что BioWare заявила, что мир Dragon Age: Dreadwolf будет иметь больше локаций для исследований, чем в предыдущих частях
На этот раз вы сможете увидеть гораздо больше Тедаса. Пустынные, прекрасные пустоши Андерфелса с завесами далеких горных шпилей. Извилистые каналы и сверкающие башни Антивы, где в любой тени может притаиться ворон. Бирюзовые моря Ривейна с его буйной зеленью и выносливыми мореходами. И, конечно, многое другое. Мы посчитали, что так будет лучше для той истории, которую мы хотели рассказать в этот раз, и надеемся, что она понравится вам так же, как и нам! Это позволило нам создать гораздо больше локаций, чем в прошлых играх, включая как те, в которых вы давно мечтали побывать... так и те, о которых вы никогда раньше не слышали.
Главное не количество,а качество.Сгенерировать локации нейросеткой сейчас любой дурак может,а вот сделать их интересными - совсем другой разговор.
Вновь напихают убогих активностей как Инквизиции?
Речь о локациях. И в Инквизиции они были классные. Все разные, красивые, атмосферные. Активности это другое. Наверно будут также осколки и эти бесконечные разрывы, или их аналоги, но надеемся, что и квестовые, интересные тоже будут в немалом кол-ве.
как преподносят: В Dragon Age: Dreadwolf будет больше локаций для исследований, чем в предыдущих частях
как нужно читать: В игре будет еще больше вышек Юбисофт и бессмысленных квестов принеси/подай
надеюсь эти локации будут связаны с основным сюжетом
Главное чтобы они были качественно сделаны, в THe Elder Scroll локаций куча для исследований, особенно пещер, вот только все они почти под копирку сделаны и выполняют функцию "Подай принеси, убей спаси), поэтому я надеюсь что хотябы половина локаций в новом DA будет качественно и продуманно, а не просто выполнять функцию для фарма опыта и гринта
Неделя Dragon Age: Dreadwolf и Grand Theft Auto VI объявляется открытой
надеюсь опенвролд будет неким гибридом между миром одиссеи и инквизиции, само собой бесшовный с большими пространствами. обрезанные локации делать сегодня не комильфо
Опять огромный непроработанный мир с вопросиками?
Надеюсь не как в Инквизиции.
Надеюсь исследовать их будет интереснее чем в Инквизиции. Помнится там я очень задушился закрывать локации на фулл
насчет перевода сейчас совсем проблем нет...так что я уже говорил что уже через 2 дня будет и украинский и русский перевод этой игры...100 %