В Dragon Age: Dreadwolf будет больше локаций для исследований, чем в предыдущих частях

Несмотря на то, что Dragon Age: Dreadwolf находится в разработке уже почти пять лет, подробности о фэнтезийной ролевой игре BioWare были в лучшем случае скудными, но, похоже, разработчик наконец-то готовится к изменениям на этом фронте. Недавно был выпущен новый тизер игры, а BioWare также подтвердила, что полная демонстрация состоится летом 2024 года. Кроме того, в сопроводительном блоге студия раскрыла некоторые подробности о локациях, которые будут присутствовать в мире игры.

Некоторые из них были показаны в вышеупомянутом трейлере: пустынные пустоши и шпили Андерфелса, зеленые просторы и сверкающие моря Ривана (где мы встретим его "выносливых" и мореходных жителей) и густой, сверкающий городской пейзаж Антивы (где мы встретим Воронов, элитную организацию шпионов и воров).

BioWare также раскрыла дополнительные подробности повествования о каждой из этих локаций, каждая из которых решает свои уникальные проблемы с зарождением. Например, на берегах Ривана гильдия охотников за сокровищами Lords of Fortune была изгнана из-за возросшей активности (и агрессивности) драконов, которые уничтожают корабли гильдии. В Антиве, тем временем, в тени зарождается какая-то таинственная беда, и вороны пытаются обнаружить ее источник. Тем временем Андерфелс сотрясают подземные толчки, происхождение которых остается неизвестным, а на горизонте собирается зловещий шторм.

Интересно, что BioWare заявила, что мир Dragon Age: Dreadwolf будет иметь больше локаций для исследований, чем в предыдущих частях

На этот раз вы сможете увидеть гораздо больше Тедаса. Пустынные, прекрасные пустоши Андерфелса с завесами далеких горных шпилей. Извилистые каналы и сверкающие башни Антивы, где в любой тени может притаиться ворон. Бирюзовые моря Ривейна с его буйной зеленью и выносливыми мореходами. И, конечно, многое другое. Мы посчитали, что так будет лучше для той истории, которую мы хотели рассказать в этот раз, и надеемся, что она понравится вам так же, как и нам! Это позволило нам создать гораздо больше локаций, чем в прошлых играх, включая как те, в которых вы давно мечтали побывать... так и те, о которых вы никогда раньше не слышали.