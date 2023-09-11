Создатель Dragon Age поначалу не любил прописывать любовные линии и романы: "Боже, как я это ненавидел"

Многие помнят прекрасные любовные линии в Dragon Age, но бывший главный сценарист серии Дэвид Гейдер поначалу не любил писать эти сцены.
Для всех, кто меня знает, невероятно странно, что я стал романтиком. Я наименее романтичный парень. Особенно когда я дохожу до того, что персонажи говорят друг другу "Я люблю тебя"...".
Гайдер продолжает, что он так хорошо поработал над романтическими опциями Baldur's Gate II, что разработчик Bioware постоянно давал ему все новые и новые материалы для любовных сцен. "И, боже, как же я это ненавидел", - продолжает Гейдер.
Это несколько иронично, поскольку романтические сюжеты стали практически фирменным знаком Bioware в последующие годы и до сих пор регулярно используются в качестве важного элемента для современных ролевых игр.
После того как Гейдер выступил в качестве ведущего сценариста всех трех игр серии Dragon Age, он вскоре основал собственную студию Summerfall Studio, которая недавно выпустила игру Stray Gods: The Roleplaying Musical.
«...романтические сюжеты стали практически фирменным знаком Bioware в последующие годы» - Угу, особенно однополые(
Я после Балды Гея 3, запустил ДАО и, О Боже, какая же это крутая игра (ОСОБЕННО после соевой и радужной Балды), совершенно другой уровень! Единственное но - очень устаревшая графика, зато - никакой повестки, никаких трансов, никаких бородатых женщин, никаких негров и азиатов, никаких больных зоофилов, никаких мужских НПЦ, рассказывающих, что у них есть мужья и никаких женских НПЦ, рассказывающих, что у них есть жены и т.д. Рекомендую всем эту игру, так сказать, отмытся от блевотной радуги под названием - Балда Гея 3!
Очень толсто.
Зевран смотрит на тебя гейски-похотливо и предлагает поучаствовать в групповой сессии с проституткой и Лилианной.
Но там же дофига темнокожих нпс ((
в БГ2 были романтические линии? что то мне не попадались
Значит скорее всего были упущены и многие другие ветки взаимоотношений со спутниками и с Джахейрой и с Викторией и с Аэри есть романы.
Моддеры намного лучше прописали романтические встречи
Это тот человек, благодаря которому герой может случайно вступить в однополые отношения?
Ага, случайно нажать огромное такое сердечко в разговоре с мужиком. Оправдывайся.
он не оправдывается, он гордится
Раньше я был обычным парнем, пока однажды ̶м̶н̶е̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶р̶е̶л̶и̶л̶и̶ ̶к̶о̶л̶е̶н̶о̶ не нажал на пару неправильных строчек в Dragon Age
так не нужно жать все подряд как даун
Ничего страшного, ведь "первый раз - не сценарист Dragon Age", а вот уже после второй и третьей части...