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об игре
Dragon Age: Origins 06.11.2009
9.5 8 003 оценки

Создатель Dragon Age поначалу не любил прописывать любовные линии и романы: "Боже, как я это ненавидел"

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butcher69
Новости

Многие помнят прекрасные любовные линии в Dragon Age, но бывший главный сценарист серии Дэвид Гейдер поначалу не любил писать эти сцены.

Для всех, кто меня знает, невероятно странно, что я стал романтиком. Я наименее романтичный парень. Особенно когда я дохожу до того, что персонажи говорят друг другу "Я люблю тебя"...".

Гайдер продолжает, что он так хорошо поработал над романтическими опциями Baldur's Gate II, что разработчик Bioware постоянно давал ему все новые и новые материалы для любовных сцен. "И, боже, как же я это ненавидел", - продолжает Гейдер.

Это несколько иронично, поскольку романтические сюжеты стали практически фирменным знаком Bioware в последующие годы и до сих пор регулярно используются в качестве важного элемента для современных ролевых игр.

После того как Гейдер выступил в качестве ведущего сценариста всех трех игр серии Dragon Age, он вскоре основал собственную студию Summerfall Studio, которая недавно выпустила игру Stray Gods: The Roleplaying Musical.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Evgen 010

«...романтические сюжеты стали практически фирменным знаком Bioware в последующие годы» - Угу, особенно однополые(

1
Авраам Линкольн

Я после Балды Гея 3, запустил ДАО и, О Боже, какая же это крутая игра (ОСОБЕННО после соевой и радужной Балды), совершенно другой уровень! Единственное но - очень устаревшая графика, зато - никакой повестки, никаких трансов, никаких бородатых женщин, никаких негров и азиатов, никаких больных зоофилов, никаких мужских НПЦ, рассказывающих, что у них есть мужья и никаких женских НПЦ, рассказывающих, что у них есть жены и т.д. Рекомендую всем эту игру, так сказать, отмытся от блевотной радуги под названием - Балда Гея 3!

1
Седых Дмитрий

Очень толсто.

Зевран смотрит на тебя гейски-похотливо и предлагает поучаствовать в групповой сессии с проституткой и Лилианной.

0
Marina17

Но там же дофига темнокожих нпс ((

0
Dirk Diggler

в БГ2 были романтические линии? что то мне не попадались

0
Седых Дмитрий

Значит скорее всего были упущены и многие другие ветки взаимоотношений со спутниками и с Джахейрой и с Викторией и с Аэри есть романы.

1
Cидoрыч

Моддеры намного лучше прописали романтические встречи

0
Rey Harley

Это тот человек, благодаря которому герой может случайно вступить в однополые отношения?

-1
Купи Starfield

Ага, случайно нажать огромное такое сердечко в разговоре с мужиком. Оправдывайся.

4
r23dom Купи Starfield

он не оправдывается, он гордится

5
Rey Harley r23dom

Раньше я был обычным парнем, пока однажды ̶м̶н̶е̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶р̶е̶л̶и̶л̶и̶ ̶к̶о̶л̶е̶н̶о̶ не нажал на пару неправильных строчек в Dragon Age

5
r23dom Rey Harley
3
Fenharell

так не нужно жать все подряд как даун

-1
TAPAKAH222

Ничего страшного, ведь "первый раз - не сценарист Dragon Age", а вот уже после второй и третьей части...

-1