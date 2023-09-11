Создатель Dragon Age поначалу не любил прописывать любовные линии и романы: "Боже, как я это ненавидел" ©

Многие помнят прекрасные любовные линии в Dragon Age, но бывший главный сценарист серии Дэвид Гейдер поначалу не любил писать эти сцены.

Для всех, кто меня знает, невероятно странно, что я стал романтиком. Я наименее романтичный парень. Особенно когда я дохожу до того, что персонажи говорят друг другу "Я люблю тебя"...".

Гайдер продолжает, что он так хорошо поработал над романтическими опциями Baldur's Gate II, что разработчик Bioware постоянно давал ему все новые и новые материалы для любовных сцен. "И, боже, как же я это ненавидел", - продолжает Гейдер.

Это несколько иронично, поскольку романтические сюжеты стали практически фирменным знаком Bioware в последующие годы и до сих пор регулярно используются в качестве важного элемента для современных ролевых игр.

После того как Гейдер выступил в качестве ведущего сценариста всех трех игр серии Dragon Age, он вскоре основал собственную студию Summerfall Studio, которая недавно выпустила игру Stray Gods: The Roleplaying Musical.