Digital Foundry похвалили ПК-версию Dragon Age: The Veilguard

Похоже, что Dragon Age: The Veilguard от BioWare стала выдающимся примером качественного порта на ПК. После позитивных отзывов от критиков игра привлекла к себе внимание благодаря исключительной проработке ПК-версии, что, по словам Digital Foundry, ставит её в один ряд с лучшими релизами для этой платформы за последние годы.

Среди основных преимуществ отметили стабильную производительность, качественную трассировку лучей и плавную работу даже на видеокартах среднего уровня, таких как RTX 4060. Подробные настройки графики дают возможность адаптировать игру под разные конфигурации, особенно если видеокарта имеет 8 ГБ VRAM. Компиляция шейдеров в начале игры избавляет от прерываний, а отсутствие Denuvo должно порадовать многих.

Работающая на движке Frostbite, игра выгодно выделяется на фоне других релизов, часто сталкивающихся с проблемами оптимизации. К примеру, ремейк Dead Space на этом же движке имел сложности на ПК, что делает успех BioWare ещё более значимым.