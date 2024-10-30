Digital Foundry похвалили ПК-версию Dragon Age: The Veilguard

Похоже, что Dragon Age: The Veilguard от BioWare стала выдающимся примером качественного порта на ПК. После позитивных отзывов от критиков игра привлекла к себе внимание благодаря исключительной проработке ПК-версии, что, по словам Digital Foundry, ставит её в один ряд с лучшими релизами для этой платформы за последние годы.
Среди основных преимуществ отметили стабильную производительность, качественную трассировку лучей и плавную работу даже на видеокартах среднего уровня, таких как RTX 4060. Подробные настройки графики дают возможность адаптировать игру под разные конфигурации, особенно если видеокарта имеет 8 ГБ VRAM. Компиляция шейдеров в начале игры избавляет от прерываний, а отсутствие Denuvo должно порадовать многих.
Работающая на движке Frostbite, игра выгодно выделяется на фоне других релизов, часто сталкивающихся с проблемами оптимизации. К примеру, ремейк Dead Space на этом же движке имел сложности на ПК, что делает успех BioWare ещё более значимым.
Они уже Star Wars: Outlaws назвали самой красивой игрой года, после этого им путь только в мусоропровод.
графика из 2015 = нужно хвалить
Короче говоря, вашему Руку во время игры дадут зеркало, в которое можно посмотреться и понять, что вы транс, чем вы сможете в дальнейшем в диалогах пользоваться, если согласитесь, наверное, будет вариант унижать всех не ЛГБТшных. А эта трансформер Тааш, как и предполагалось, «небинарная персона», едрить её в маковку.
Имбецилы настоящие, какие трансы в средневековом фентези, элементарно весь антураж рушит. Мир вот вот порождения тьмы захватят, или еще какая срань произойдет, но у местных народностей главная проблема, что они разобраться не могут кто они М или Ж.
Мне интересно, а если не помогать этим уродам с квестами, они сдохнут к концу игры?
Ну так и сказали те кто получил игру, что там игра повёрнута на этих выродках, они продвигают это радужное💩 , чтоб они в аду горели ошибки природы эти радужные и те кто им подсасывает.
писали вроде эту шваль и выгнать нельзя. Даже в двойке можно было выгнать террориста Андерса в второй главе. Либо Сэру любой момент (больше всех бесила)
продолжается завоз чемоданов денег всем, кто еще хоть как-то может повлиять на продажи
Они это серьёзно?
Лучше бы они молчали.
не, ну а чо? Если оптимизон топчик)
Пиарят как могут.
Ну понятно, больные на голову люди с пунктиком на лгбтшность на сто проц уверены в своём говяном продукте... это просто выбешивает! Они откровенно не понимают, чё не так!
или им запретили понимать. Токсичная позитивность!
на сток скатилось качество, что теперь если трасировка и плавно играет это считается что игра удалась.
Будет забавно посмотреть как эта првесточная "игра" провалится. // Aukhat Akim
Лично я буду ржать как конь в этот момент =D
Ща на ПК модеры вырежут повестку и залетаем ахаха // Иван Страждин
Та можно сразу скринить провал 100%, делают для меньшинств, вот и поиграют меньшинство.
Там и кроме повест_очка все плохо, по оперативным сведениям // Александр Ковалёв
Я не игру жду,а жду посмотреть,как ее разносить будут.Думаю будет весело...
А вот лучше бы в том же Dead Space фризы и ствттеры убрали // Иван Страждин
Ну, с учётом того с какой оптимизацией выходят игры в последнее время, это хорошая новость. Надеюсь разрабы додумаются в настройках добавить возможность отключения небинарных опций в диалогах и можно будет смело играть. Ну или модом каким нибудь всю эту хрень отключат.
Наша локаль точно что-нибудь придумает, как это сделали с переводом Хогвартса:
В ориге там престарелая бабка сказала, что у неё есть жена, а наши смягчили и в озвучке сказали, моя близкая родственница. И вот попробуй понять, кто это =D
Надеюсь, тут так же будет.
Занесли по-любому!
Оптимизация может быть реально хорошей учитывая что даже на картах которым 10 лет(GTX 980) якобы запускается будет.
осталось дождаться момента, чтобы ворваться в этот обновленный небинарно-повесточный мир Тедаса и выгнать оттуда всю эту гомо*****альную нечисть или же вступить в её цветные ряды!:)
А где новость о том что Dragon Age уже на 4 месте по продажам в стим? Помнится тут была новость что она не входит в топ 50 продаж стима. А теперь то все наоборот, только новости нет здесь, она ведь бонусы не принесет, так как здешним пользователям нужны лишь плохие новости о этой игре и хейтить ее
Ух ты, ААА игра которая выходит через два дня и которую пиарят из каждого утюга аж на четвертом месте. Это однозначно прорыв!
Куда там балдурс гейту, Спейс маринам, вуконгу, Хогвартса и т.д. которые на первом месте несколько недель ДО и несколько после сидели.
На 4, и что? Ей в Стиме на релизе так отзывов напихают, что «Очень отрицательные» вполне возможно, и это обнулит весь плюс продаж и предостережёт будущих потенциальных покупателей.
Могу поспорить с тобой что в стиме будут очень положительные отзывы
4 место это неплохо так то