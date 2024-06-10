"Это игра с мобилок?": Dragon Age: The Veilguard получила больше всего дизлайков среди игр с Xbox Games Showcase

Вчера компания Electronic Arts и студия BioWare представили дебютный трейлер игры Dragon Age: The Veilguard в ходе презентации Xbox Games Showcase.
Трейлер стал самым задизлайканным на Youtube среди всех игр вчерашней презентации: у него всего 26 тысяч лайков против 108 тысяч дизлайков. Пользователи ругают ужасный стиль игры, который отошел от темного фентези в сторону цветного дженерик фентези, а так же дизайн персонажей, который явно навеян очередной "консультативной" конторой с рейтингом DEI.
Как мы перешли от темного фэнтези к субботним утренним мультфильмам?
За это умер Дункан?
Это первоапрельская шутка?
Солас был прав: слишком больно находиться в таком мире.
Лариан готовила, BioWare - разогрела в микроволновке.
Это что, какой-то отряд драконьих самоубийц?
Baldur’s Gate 3 больше похожа на Dragon Age, чем сам Dragon Age.
Bioware, пожалуйста, продайте Mass Effect и Dragon Age тому, кто действительно любит эти игры.
Многие игроки пишут, что после увиденного трейлера игры окончательно потеряли надежду на возрождение студии BioWare. Студия собирается поделиться подробностями об игре 11 июня.
Dragon Age: The Veilguard выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2024-м году.
Им бы лучше подошло название Dragon Age: Fortnite Edition, на фоне этого Dragon Age: Inquisition выглядит как шедевр😅
Первая игра была "Начало", для этой лучше подойдёт под заголовок "Конец". Ведь после увиденного трейлера, всем надеждам на хорошую игру пришёл такой жирный КОНЕЦ.
На фоне этого даже сам Фортнайт выглядит как шедевр. Ну и кстати визуальный стиль ближе к Апексу и Фейблу.
уже по чёрному эльфу всё стало понятно
Это данмеры =)
Вы хоть Вики откройте, что ли, сначала, прежде чем такую глупость говорить. У ДА никогда не было проблем с черными эльфами, они даже в ДАО встречались. Это не толкиновский ВК.
Совершенно верно. Просто некоторые уже так "наелись" прогрессивных харчей, что увидев женщину или негра, непроизвольно подозревают плохое. Я их хорошо понимаю.
Ладно а как тебе эльфы азиаты ? Их никогда не было а тут впихнули
Они щурятся. В трейлере все очень яркое и цветастое XD
Это полный провал. Наглядное доказательство того, что игрой заняты совсем посторонние для серии люди. Похрен на "повестку", она всегда была, но убрать кровь, мрак, и апокалиптическое отчаяние - предательство духа серии. Возможно это сам трейлер смонтирован как для Фортнайта, но сама стилистика совсем не подходит для того что называют "Dragon Age".
Игрой заняты разрабы масс эффектов. Уикс сценарист масс эффекта, до Буше главную роль занимал Уолтерса. Сначала добили масс эффект, теперь добили драгон эйдж
Стабильность признак мастерства
Ясно все, проходим мимо. Ну, надежды особой и не было. R.I.P. От трейлера повеяло какой-то глупостью, аля спаржа галактики.
Команда каких то клоунов-у*банов! Только карликов нормально нарисовали
Я думаю разрабы пусть сами играют в этот повесточный шлак, я как увидел эльфа уголька, и азиатскую лучницу , меня аж затошнило 🤢
Я ожидал хрень. Я получил хрень. Биовар - мы оправдываем ожидания игроков!
Я бы расстроился, если бы не 3 часть.
После этого трейлера, я захотела скачать инквизицию и все-же пройти ее =)
Так может весь этот анонс это рекламная кампания что бы наконец-то продать инквизицию ?)
Она на торенте валяется. Кто ее покупать то будет?
Кроме появления Варрика и другой гномки больше плюсов вообще не видно. Посмотрим что они еще покажут.В основном полное разочарование.
Плюсов? да они Варрика изуродовали. Это не тот Варрик уже. Он стал похож на Бриньольфа коротышку. XD
Кринжанул знатно когда увидел эту поделку))
У этих недо разрабов был пример в виде балдура 3 как нужно сделать, но нет мы все равно выберем какую-то мультяшную хрень
Посмотрел, жесть, движок с квадратными лицами, как будто игра 6+, негр эльф! и 100% будет "повесточка"
Это еще цветочки! Потом вы увидите коричневую Азари в следующем Масс Эффекте :)
Тут явно просматривается "продвижение" определённых "ценностей" путём создания нового проекта, под предлогом продолжения известного бренда. Создать новое IP где акцент направлен на "особых" сулит денежным потерям. Как это не раз было доказано. Но как сделать лучше? Правильно, нужно его замаскировать под известный бренд, чтобы и "особые" и "ярые фанаты" съели этот проект с потрохами. А вот "фанаты" и "обычные" геймеры пройдут мимо данного проекта, поэтому минимизируем траты на создание игры. Отсюда всратый CGI, "интересный" дизайн, минимум деталей, растягивание сюжета путём "приниси мне 400 листьев берёзки", куча ненужной активности, система рипутация без которого ты хрен пройдёшь дальше, и т.п. По итогу проект получает уничтожительные оценки, продажи низкие, но каким-то образом для издателя проект получается весьма удачным, ибо инвестиции от определённых лиц покрывают расходы. Ну вы поняли.
Дешёвая и бездушная картинка, у самой первой части сиджа трейлер был во много раз лучше.
Такое чувство будто это был трейлер сериала от Нетфликса...
Мне это напомнило третий Sacred если кто помнит...
пожалуй максимальную ярость у меня вызвал черный эльф. я его плохо рассмотрел но скорей всего онс выраженными экваториальными чертами лица. и хотя у меня во всех драгонагах был похожий персонаж но с чертами лица не экваториального типа а скорее что-то похожее на дроу потому что моему гг можно.
"Bioware, пожалуйста, продайте Mass Effect и Dragon Age тому, кто действительно любит эти игры." - Вот это дельный совет.
Выглядит неплохо, но без геймплея конечно не о чем говорить. Но люди как всегда нашли повод поныть.
Пока такие как ты будут жрать подобное, у нас ничего качественного не будет.
Как roвнo оно выглядит. А тебе к окулисту надо. // Александр Ковалёв
Пока такие как он будут рождать спрос и заинтересованность в РПГ жанре, будут выходить такие игры как BG3, так что не надо тут про жратву. И что бы жанр жил я готов потерпеть и помои, но лишь для того, что бы ярче прочувствовать вкус годной рпг. К тому же тут надо ещё посмотреть геймплей и на сюжет в целом, но картинка трейлера увы пока подвела
Где там неплохо ? Выглядит как очередной трейлер фортнайт или доте
Можете сожрать килограмм кала, что-бы потом съесть маленький кусочек тортика.