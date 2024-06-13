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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.8 433 оценки

Создатель Dragon Age прокомментировал геймплей The Veilguard

Simple Jack
Новости

Дэвид Гейдер отметил, что ролик получился гораздо лучше, по сравнению с первым трейлером

Ведущий сценарист Dragon Age: Origins посмотрел геймплейный ролик Dragon Age: The Veilguard и похвалил студию BioWare. Он покинул команду разработчиков в 2016 году, спустя два года после выхода Dragon Age: Inquisition.

Гейдер рассказал, что геймплейный ролик произвел на него лучшее впечатление, особенно по сравнению с первым трейлером, раскритикованным фанатами. Сценаристу понравилась стартовая локация Минратос. Он хотел бы, чтобы разработчики показали и другие города, например, Киркволл или Вал Руайо.

Разработчик отметил более мрачный тон повествования, больше напоминающий Dragon Age. Однако по его словам, трейлеры нужно оценивать скептично, а к изменению стиля персонажей можно привыкнуть. Автор напомнил, что стилистика менялась с каждой частью серии.

Меня очень развеселило возвращение интерфейса диалогов из Dragon Age 2.

Также Гейдер прокомментировал боевую систему. Он заметил, что в Dragon Age: The Veilguard уже нет тактических элементов, а основной упор сделан на экшен. Геймплей при этом практически не отличается от Dragon Age 2.

Сценариста был рад увидеть в трейлере Солоса, но не уверен, что новое видение сюжета соответствует его изначальным идеям. Гейдер отказался комментировать этот вопрос подробнее.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Пресса уже похвалила игру за дизайн локаций и кастомизацию персонажей. Для переноса прогресса в новую Dragon Age не понадобятся файлы сохранений. Все важные решения можно будет воспроизвести в редакторе персонажей.

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-18
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
ZAUSA

Эти эльфийские уши. Этот эльфийский нос. Эти эльфийские губы.

18
pyw

Разработчик отметил более мрачный тон повествования, больше напоминающий Dragon Age.

Что? Не нашел работу после биоваре и опять решил напроситься?

10
Majester

Думаю он был очень тактичен.

Ничто не выдает в этой игре Dragon Age

А когда я трейлер увидел, я подумал это спин-офф какой то, типа что было между 3 и 4 частью.

Позорище, нынешняя bioware не имеет права на существование, надеюсь её закроют и всех этих бездарей разгонят.

DA:O навсегда в моем сердце

(Найдите на youtube main theme легендарной Origins, окунитесь ещё раз в эту атмосферу)

6
Гемор

Ну, хз. Я не гей, поэтму придется пропустить эту игру, все таки игра больше под лгбт и их мышление и поведение заточена

4
Nodas

Уже играл ?

-3
Лобо

Честно говоря геймплей почти не отличается от dai

3
JohnTornton

а должен? в ведьмаке 3 тож не отличается от 1го. та же боёвка с 3 анимациями и 3 ударами

-10
Nodas

Очень много отличий, тут экшен боевика как в сплешарах что добавляет динамики, а в даи на кнопочки нажимай с авто атакой что уже устарело

-4
Nodas JohnTornton
та же боёвка с 3 анимациями и 3 ударами

Я надеюсь это сарказм ?

-4
Лобо JohnTornton

1 не отличается от 3? Ты серьёзно? Ты в него играл? Там геймплей очень сильно отличается от 3.

0
Лобо Nodas

Ну увидем на релизе. Но то что я увидел особо не отличается от dai.

0
Empty account

Трейлеру геймплея можно особо не доверять. Лишь представление сформировать, т.к. в конце концов все упростится, что-то уберется. Трейлеры инквизиции тоже показывали фишки, которые потом изменились.

1
DarkScorpius
Он заметил, что в Dragon Age: The Veilguard уже нет тактических элементов, а основной упор сделан на экшен. Геймплей при этом практически не отличается от Dragon Age 2

Взять боевку из самой убогой по боевке и геймплею части Dragon Age, добавить негро- и азиато- эльфов, сильных и независимых и щедро посыпать посредственными диалогами. Игра явно обречена на успех.

1
Кей Овальд

" изменению стиля персонажей можно привыкнуть"
Только зачем? Мне этого в третьей части хватило.

1
WerGC

возьмем все и с самой провальной части

ps при новости про последнего дракона на скрине всегда негроэльфы и тп,разрабы сами не оставили выбора

0
pudovik1704

Какие же разрабы дол...бы.Достаточно было даже просто сделать ремастер первой части и был бы просто фурор.Нет,надо было склепать эту фиолетовую дрочь с тремя скиллами.Рука лицо...Меня бомбит,просто жесть...Пойду покурю,успокоюсь...

0
Aku Metsu

Вы б хоть имя Соласа правильно написали, тащ автор статьи

0
Floww

Визуально город очень круто выглядит. Есть вопросы к уровню сложности из геймплея и маловато конечно скиллов / прокачки показали. Насколько вообще интересно будет билдостроение.

-5
KiDjeN

Да по сути показали 1 класс и то на момент пролога у которого 1 способность, в общем скудно, хотелось бы глянуть на геймплей того же мага и оценить новую систему комбинирования навыков, а то вроде как тактическое кольцо есть, но оно пустое. Город выглядит здорово, а вот лес...ну его по сути толком так же не показали. В общем и целом выглядит слово записан геймплей был ещё на ранней, но более-менее стабильной версии игры. Надеюсь к осени ещё выкатят геймплей или хотя дневники разработки.

0
Floww KiDjeN

Ну учитывая дату выхода игра должна быть полностью готова и находиться на этапе починки багов / полировки деталей) странно что такая долгая запись и так мало показали по существу

0