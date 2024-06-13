Создатель Dragon Age прокомментировал геймплей The Veilguard

Дэвид Гейдер отметил, что ролик получился гораздо лучше, по сравнению с первым трейлером

Ведущий сценарист Dragon Age: Origins посмотрел геймплейный ролик Dragon Age: The Veilguard и похвалил студию BioWare. Он покинул команду разработчиков в 2016 году, спустя два года после выхода Dragon Age: Inquisition.

Гейдер рассказал, что геймплейный ролик произвел на него лучшее впечатление, особенно по сравнению с первым трейлером, раскритикованным фанатами. Сценаристу понравилась стартовая локация Минратос. Он хотел бы, чтобы разработчики показали и другие города, например, Киркволл или Вал Руайо.

Разработчик отметил более мрачный тон повествования, больше напоминающий Dragon Age. Однако по его словам, трейлеры нужно оценивать скептично, а к изменению стиля персонажей можно привыкнуть. Автор напомнил, что стилистика менялась с каждой частью серии.

Меня очень развеселило возвращение интерфейса диалогов из Dragon Age 2.

Также Гейдер прокомментировал боевую систему. Он заметил, что в Dragon Age: The Veilguard уже нет тактических элементов, а основной упор сделан на экшен. Геймплей при этом практически не отличается от Dragon Age 2.

Сценариста был рад увидеть в трейлере Солоса, но не уверен, что новое видение сюжета соответствует его изначальным идеям. Гейдер отказался комментировать этот вопрос подробнее.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Пресса уже похвалила игру за дизайн локаций и кастомизацию персонажей. Для переноса прогресса в новую Dragon Age не понадобятся файлы сохранений. Все важные решения можно будет воспроизвести в редакторе персонажей.