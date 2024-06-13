Создатель Dragon Age прокомментировал геймплей The Veilguard

Дэвид Гейдер отметил, что ролик получился гораздо лучше, по сравнению с первым трейлером
Ведущий сценарист Dragon Age: Origins посмотрел геймплейный ролик Dragon Age: The Veilguard и похвалил студию BioWare. Он покинул команду разработчиков в 2016 году, спустя два года после выхода Dragon Age: Inquisition.
Гейдер рассказал, что геймплейный ролик произвел на него лучшее впечатление, особенно по сравнению с первым трейлером, раскритикованным фанатами. Сценаристу понравилась стартовая локация Минратос. Он хотел бы, чтобы разработчики показали и другие города, например, Киркволл или Вал Руайо.
Разработчик отметил более мрачный тон повествования, больше напоминающий Dragon Age. Однако по его словам, трейлеры нужно оценивать скептично, а к изменению стиля персонажей можно привыкнуть. Автор напомнил, что стилистика менялась с каждой частью серии.
Меня очень развеселило возвращение интерфейса диалогов из Dragon Age 2.
Также Гейдер прокомментировал боевую систему. Он заметил, что в Dragon Age: The Veilguard уже нет тактических элементов, а основной упор сделан на экшен. Геймплей при этом практически не отличается от Dragon Age 2.
Сценариста был рад увидеть в трейлере Солоса, но не уверен, что новое видение сюжета соответствует его изначальным идеям. Гейдер отказался комментировать этот вопрос подробнее.
Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Пресса уже похвалила игру за дизайн локаций и кастомизацию персонажей. Для переноса прогресса в новую Dragon Age не понадобятся файлы сохранений. Все важные решения можно будет воспроизвести в редакторе персонажей.
Эти эльфийские уши. Этот эльфийский нос. Эти эльфийские губы.
Разработчик отметил более мрачный тон повествования, больше напоминающий Dragon Age.
Что? Не нашел работу после биоваре и опять решил напроситься?
Думаю он был очень тактичен.
Ничто не выдает в этой игре Dragon Age
А когда я трейлер увидел, я подумал это спин-офф какой то, типа что было между 3 и 4 частью.
Позорище, нынешняя bioware не имеет права на существование, надеюсь её закроют и всех этих бездарей разгонят.
DA:O навсегда в моем сердце
(Найдите на youtube main theme легендарной Origins, окунитесь ещё раз в эту атмосферу)
Ну, хз. Я не гей, поэтму придется пропустить эту игру, все таки игра больше под лгбт и их мышление и поведение заточена
Уже играл ?
Честно говоря геймплей почти не отличается от dai
а должен? в ведьмаке 3 тож не отличается от 1го. та же боёвка с 3 анимациями и 3 ударами
Очень много отличий, тут экшен боевика как в сплешарах что добавляет динамики, а в даи на кнопочки нажимай с авто атакой что уже устарело
Я надеюсь это сарказм ?
1 не отличается от 3? Ты серьёзно? Ты в него играл? Там геймплей очень сильно отличается от 3.
Ну увидем на релизе. Но то что я увидел особо не отличается от dai.
Трейлеру геймплея можно особо не доверять. Лишь представление сформировать, т.к. в конце концов все упростится, что-то уберется. Трейлеры инквизиции тоже показывали фишки, которые потом изменились.
Взять боевку из самой убогой по боевке и геймплею части Dragon Age, добавить негро- и азиато- эльфов, сильных и независимых и щедро посыпать посредственными диалогами. Игра явно обречена на успех.
" изменению стиля персонажей можно привыкнуть"
Только зачем? Мне этого в третьей части хватило.
возьмем все и с самой провальной части
ps при новости про последнего дракона на скрине всегда негроэльфы и тп,разрабы сами не оставили выбора
Какие же разрабы дол...бы.Достаточно было даже просто сделать ремастер первой части и был бы просто фурор.Нет,надо было склепать эту фиолетовую дрочь с тремя скиллами.Рука лицо...Меня бомбит,просто жесть...Пойду покурю,успокоюсь...
Вы б хоть имя Соласа правильно написали, тащ автор статьи
Визуально город очень круто выглядит. Есть вопросы к уровню сложности из геймплея и маловато конечно скиллов / прокачки показали. Насколько вообще интересно будет билдостроение.
Да по сути показали 1 класс и то на момент пролога у которого 1 способность, в общем скудно, хотелось бы глянуть на геймплей того же мага и оценить новую систему комбинирования навыков, а то вроде как тактическое кольцо есть, но оно пустое. Город выглядит здорово, а вот лес...ну его по сути толком так же не показали. В общем и целом выглядит слово записан геймплей был ещё на ранней, но более-менее стабильной версии игры. Надеюсь к осени ещё выкатят геймплей или хотя дневники разработки.
Ну учитывая дату выхода игра должна быть полностью готова и находиться на этапе починки багов / полировки деталей) странно что такая долгая запись и так мало показали по существу