В Dragon Age: The Veilguard можно будет создать Инквизитора и выбрать главные решения из прошлой части

Студия BioWare начала делиться новыми деталями предстящей Dragon Age: The Veilguard, геймплей которой покажут уже завтра.
- В начале игры помимо главного героя можно будет создать свою версию Инквизитора - главного героя прошлой части. Нечто подобное было в самой "Инквизиции", когда было доступно создание главного героя Dragon Age 2;
- Можно будет выбрать решения по главным моментам из "Инквизиции" без стороннего сайта и переноса сохранений;
- В редакторе персонажа будет доступно на выбор шесть различных фракций, включая Серых Стражей, Антиванских Воронов и Теневых Драконов;
- Гланый герой может быть не только человеком, но и эльфом, кунари и гномом;
- Можно менять броню у всех спутников;
- Главный сценарист игры (Патрик Уикс), работавший над трилогией Mass Effect и "Инквизицией", вложил очень много любви в создание спутницы по имени Тааш;
- Можно действительно романсить Хардинг.
Демонстрация геймплея Dragon Age: The Veilguard начнется 11 июня в 18:00 по московскому времени.
Вон в ту стремную кунарийку? Нет спасибо.
Там даже Варрика в спутники не взять, реально пустое прохождение будет
В смысле? Как? Какой тогда из нее смысл?) Или это просто предположение?
Ну в трейлере же анонсировали напарников по идее и Варрика среди них не было (именно среди высветившихся имен) он видимо будет второстепенным персом на уровне Лелианы в инквизиции. Зато подогнали фан-сервис в виде гномихи-разведчицы из инквизиции в напарниках)
Лучше бы Инкви и сделали ГГ, чтоб продолжить его историю, а не создавать нового
Или вернуть Серого стража, тем более он же еще тоже не успел постареть
лишь бы не пришлось всё это делать в сраном Кипе как в инквизиции...
Сомнительный плюс...
Я бы подождал 15 минутного геймплея нежели болтовню о том что можно а что нет. Пусть студия докажет делом. Благо осталось совсем немного ждать.
дайте 3 игры как ремастеры с возможностью переноса всех решений, а не очередной огрызок для новичков.
Да-а, помимо того, что в Keep ты настраивал все события до Инквизиции, ага.
М-м, а что так? Уникальная система защиты от взлома уже не нужна?)
А толку с нее, если все нужные решения можно было в сейв эдиторе сделать бесплатно
Варрик у нас теперь официально станет рогоносцем. За такое можно даже дать шанс игре и закрыть глаза на обилие повестки и страшных сопартийцев.))
Любовь Варика зовут Бьянка Даври. А Хардинг это разведчица из инквизиции