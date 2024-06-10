ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.1 392 оценки

В Dragon Age: The Veilguard можно будет создать Инквизитора и выбрать главные решения из прошлой части

Flimpten
Новости

Студия BioWare начала делиться новыми деталями предстящей Dragon Age: The Veilguard, геймплей которой покажут уже завтра.

  • В начале игры помимо главного героя можно будет создать свою версию Инквизитора - главного героя прошлой части. Нечто подобное было в самой "Инквизиции", когда было доступно создание главного героя Dragon Age 2;
  • Можно будет выбрать решения по главным моментам из "Инквизиции" без стороннего сайта и переноса сохранений;
  • В редакторе персонажа будет доступно на выбор шесть различных фракций, включая Серых Стражей, Антиванских Воронов и Теневых Драконов;
  • Гланый герой может быть не только человеком, но и эльфом, кунари и гномом;
  • Можно менять броню у всех спутников;
  • Главный сценарист игры (Патрик Уикс), работавший над трилогией Mass Effect и "Инквизицией", вложил очень много любви в создание спутницы по имени Тааш;
  • Можно действительно романсить Хардинг.

Демонстрация геймплея Dragon Age: The Veilguard начнется 11 июня в 18:00 по московскому времени.

-1
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AndrewSolt
Главный сценарист игры (Патрик Уикс), работавший над трилогией Mass Effect и "Инквизицией", вложил очень много любви в создание спутницы по имени Тааш;

Вон в ту стремную кунарийку? Нет спасибо.

3
Hevin

Там даже Варрика в спутники не взять, реально пустое прохождение будет

2
Воин Уганды Hevin

В смысле? Как? Какой тогда из нее смысл?) Или это просто предположение?

0
AndrewSolt Воин Уганды

Ну в трейлере же анонсировали напарников по идее и Варрика среди них не было (именно среди высветившихся имен) он видимо будет второстепенным персом на уровне Лелианы в инквизиции. Зато подогнали фан-сервис в виде гномихи-разведчицы из инквизиции в напарниках)

1
AndralStormborn

Лучше бы Инкви и сделали ГГ, чтоб продолжить его историю, а не создавать нового

Или вернуть Серого стража, тем более он же еще тоже не успел постареть

3
malars0

лишь бы не пришлось всё это делать в сраном Кипе как в инквизиции...

2
Воин Уганды
Можно действительно романсить Хардинг.

Сомнительный плюс...

0
SOLUS5678

Я бы подождал 15 минутного геймплея нежели болтовню о том что можно а что нет. Пусть студия докажет делом. Благо осталось совсем немного ждать.

0
ZackSnyder

дайте 3 игры как ремастеры с возможностью переноса всех решений, а не очередной огрызок для новичков.

-2
antonborisov198
Нечто подобное было в самой "Инквизиции", когда было доступно создание главного героя Dragon Age 2;

Да-а, помимо того, что в Keep ты настраивал все события до Инквизиции, ага.

Можно будет выбрать решения по главным моментам из "Инквизиции" без стороннего сайта и переноса сохранений;

М-м, а что так? Уникальная система защиты от взлома уже не нужна?)

-3
AndralStormborn

А толку с нее, если все нужные решения можно было в сейв эдиторе сделать бесплатно

2
WittyOrvilleton
Можно действительно романсить Хардинг.

Варрик у нас теперь официально станет рогоносцем. За такое можно даже дать шанс игре и закрыть глаза на обилие повестки и страшных сопартийцев.))

-8
orion1786

Любовь Варика зовут Бьянка Даври. А Хардинг это разведчица из инквизиции

0