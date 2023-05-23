Бета-тест отката сетевого кода в файтинге Dragon Ball FighterZ немного задерживается ©

Игровой мир получил свежую информацию о предстоящих событиях для Dragon Ball FighterZ. Разработчики игры Bandai Namco и Arc System Works поделились этой новостью, объявив о запуске патча для регулировки баланса и задержке долгожданного бета-тестирования отката сетевого кода.

Патч для регулировки баланса, версия 1.32, анонсированный еще в марте, выйдет уже сегодня, 23 мая. Сроки распространения этого патча будут отличаться на разных платформах.

Этот этап исправлений следует за теми, которые были внесены в июне прошлого года, с учетом игровых возможностей игры после внесения исправлений и ценных отзывов, полученных от сообщества Dragon Ball FighterZ. Разработчики выразили надежду, что это изменение побудит игроков изучить более широкий спектр персонажей, как уже знакомых, так и менее часто используемых.

Наряду с этим Bandai Namco и Arc System Works также поделились планами по второму раунду корректировки баланса. Эти изменения будут основаны на результатах предстоящего патча. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время, а игрокам рекомендуется следить за дальнейшими обновлениями.

В том же сообщении разработчики также затронули вопрос о задержке проведения бета-тестирования отката сетевого кода в Steam. Первоначально ожидалось, что тест будет проведен этой весной, но его отложили, чтобы улучшить и стабилизировать работу функции. Команда попросила игроков терпеливо ждать дополнительных обновлений относительно пересмотра сроков проведения бета-теста и извинилась за задержку.

В заключение Bandai Namco подтвердила начало Мирового тура 2023-2024 с мероприятия Evo в этом году. Как и в предыдущем сезоне, тур будет иметь турнирный формат, поддерживающий мероприятия, организованные сообществом. Более подробная информация о туре будет обнародована в ближайшее время, что вызвало ожидание среди игрового сообщества.

Команда Dragon Ball FighterZ по-прежнему стремится улучшить игровой процесс для всех игроков и выражает благодарность за постоянную поддержку со стороны сообщества.