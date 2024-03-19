Геймплейная демонстрация Dragon Ball Sparking Zero запланирована на 20 марта

Компания Bandai Namco объявила о том, что 20 марта состоится мероприятие Dragon Ball Sparking ZERO Gameplay Showcase. На мероприятии будет представлен геймплей и последняя информация о новой игре в серии Budokai Tenkaichi.

На данный момент раскрыта лишь часть обширного состава Dragon Ball Sparking ZERO, включая множество форм для Гоку и Вегеты. Еще сотни потенциальных играбельных персонажей должны быть раскрыты.

Игровая демонстрация Dragon Ball Sparking ZERO выйдет в эфир 20 марта в 17:00 утра по московскому времени и будет длиться примерно 12 минут и 50 секунд.

В Dragon Ball Sparking ZERO представлен "исторический" состав персонажей, включая новых любимцев фанатов из Dragon Ball Super. Благодаря движку Unreal Engine 5, Dragon Ball Sparking ZERO отличается невероятным визуальным оформлением, динамическими эффектами и изменением погоды в игре при трансформации или зарядке ки.