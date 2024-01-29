Гоку сражается против Вегеты в новом геймплейном трейлере Dragon Ball: Sparking! Zero

Bandai Namco и Spike Chunsoft представили новый геймплейный трейлер грядущего файтинга Dragon Ball: Sparking! Zero. В ролике показана битва между Гоку и Вегетой, подчеркивающая обновленную графику и зрелищность геймплея.

Dragon Ball Sparking! Zero знаменует собой долгожданное возвращение серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, анонсированное на The Game Awards. Эта новая часть представляет собой визуально захватывающее и аутентичное продолжение серии Budokai Tenkaichi. В ней тщательно воссозданные легендарные персонажи и их культовые способности участвуют в грандиозных сражениях на огромных разрушаемых аренах.

Разработанная Spike Chunsoft, командой, создавшей оригинальную серию Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero - это значительный шаг вперед для франшизы. Используя передовые возможности Unreal Engine 5, она поднимает геймплей и возможности файтингов на новую высоту. Кроме того, игра представляет собой возвращение к оригинальному японскому названию франшизы, соответствующему тому, как оригинальная Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi была известна в Японии как DRAGON BALL Z: Sparking!

Игра находится в разработке уже более пяти лет. Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет на PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. Дата релиза не запланирована, но потенциальные игроки могут внести игру в список желающих.