Dragon Ball: Sparking! ZERO находится в разработке уже пять лет

Dragon Ball: Sparking! ZERO - проект, который подогревает ожидания всех поклонников вселенной Dragon Ball. Учитывая, что речь идет о продолжении серии, считающейся культовой среди фанатов, это совершенно неудивительно. Игра возвращает нас к золотой эре "Budokai Tenkaichi" времен PlayStation 2, и сами разработчики уверили поклонников Сон Гоку и его друзей, что намерены оправдать большие ожидания.

Подробностей о проекте все еще не так много, но выяснилось, что команда студии Spike Chunsoft работает над игрой уже более пяти лет! Таким образом, мы имеем дело с довольно длительным периодом разработки (по сравнению с аналогичными проектами в этом жанре), и тем более удивительно, что до сих пор нет официальной даты релиза.

Есть много предположений о том, что действие будет происходить в 2024 году, но нам придется подождать подтверждения.