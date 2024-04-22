Ожидаемый аниме файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero внезапно пропал из магазина Xbox

В обозримом будущем на ПК и консолях состоится релиз новой части легендарной серии аниме файтингов по мотивам манги "Жемчуг дракона". Dragon Ball: Sparking Zero недавно получил несколько зрелищных трейлеров и, судя по всему, готовится выйти в Steam и PlayStation 5 уже в этом году. Игра также была анонсирована для Xbox Series X/S, но только недавно она исчезла из магазина на консоли, и никто не знает, почему.

Фанаты обратили внимание, что страница Dragon Ball: Sparking Zero исчезла из цифрового магазина Xbox еще в начале этого месяца. При попытке открыть страницу игры вручную, пользователи получают сообщение об ошибке доступа к этому контенту. Спустя больше 20 дней объяснений отсутствия игры на консоли Xbox Series X/S так и не поступило, ни от издателя в лице Bandai Namco, ни от Microsoft.

Вероятно, это просто досадная ошибка в магазине Xbox. Тем не менее многих геймеров беспокоит, что её не исправляют уже практически месяц. В социальных сетях игроки предположили, что это может быть связано с измененными планами Bandai Namco. Компания может отложить релиз Dragon Ball: Sparking Zero на Xbox Series X/S или даже вовсе отменить разработку версии игры для этой платформы.