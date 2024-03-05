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Dragon Is Dead 07.06.2024
Экшен, Инди, Платформер
7 1 оценка

Был анонсирован экшен-платформер с элементами "рогалика" Dragon is Dead

RedDay13
Новости

Команда Suneat, разработчики Blade Assault, с гордостью представляют Dragon Is Dead, свою новую экшн-RPG с боковой прокруткой, в которой сочетаются Dead Cells, Diablo и Castlevania. Она должна появиться в раннем доступе Steam позже в 2024 году.

В версии для раннего доступа будет представлен целый зверинец различных врагов и боссов, сотни элементов брони и вариантов оружия, больше 180 артефактов, 8 глав и 2 класса героев.

По сюжету Dragon is Dead игрокам будет необходимо отправиться в опасное путешествие, чтобы найти и уничтожить древнего дракона, творящего зло.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alcoza1cer

Тут больше от Бласфемос

4
Executor666

Очередной пиксельный инди-экшен-платформер с элементами "рогалика", каких миллиард -_-

0