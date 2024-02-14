Dragon Quest Builders вышла на PC без DRM - это первая игра в серии за многие годы от Square Enix без защиты Denuvo

Сегодня на PC состоялся релиз игры Dragon Quest Builders от издательства Square Enix. Несмотря на то, что это всего лишь порт относительно старой игры в серии, он отметился одной интересной деталью: впервые за многие годы издательство Square Enix выпустила игру в серии Dragon Quest без защиты Denuvo.

Ранее все игры в серии, в том числе относительно небольшие спин-оффы вроде Builders, Treasures или Heroes сопровождались обязательной защитой игры как минимум на 6-12 месяцев, после чего издательство убирало защиту. Пользователи не понимали зачем Square Enix впустую тратит деньги на защиту малоизвестных игр - по всей видимости теперь и издательство задалось этим вопросом.

Dragon Quest Builders вышла без DRM защиты и уже доступна в сети. Непонятно распространится ли аналогичная практика на другие игры Square Enix, но возможно в политике издательства произошел некий сдвиг касательно вопроса защиты своих игр.