Dragon Quest Builders вышла на PC без DRM - это первая игра в серии за многие годы от Square Enix без защиты Denuvo

Сегодня на PC состоялся релиз игры Dragon Quest Builders от издательства Square Enix. Несмотря на то, что это всего лишь порт относительно старой игры в серии, он отметился одной интересной деталью: впервые за многие годы издательство Square Enix выпустила игру в серии Dragon Quest без защиты Denuvo.
Ранее все игры в серии, в том числе относительно небольшие спин-оффы вроде Builders, Treasures или Heroes сопровождались обязательной защитой игры как минимум на 6-12 месяцев, после чего издательство убирало защиту. Пользователи не понимали зачем Square Enix впустую тратит деньги на защиту малоизвестных игр - по всей видимости теперь и издательство задалось этим вопросом.
Dragon Quest Builders вышла без DRM защиты и уже доступна в сети. Непонятно распространится ли аналогичная практика на другие игры Square Enix, но возможно в политике издательства произошел некий сдвиг касательно вопроса защиты своих игр.
Финалка 7 ремейк без дуни выходила
Square Enix выпускала без защиты только игры эксклюзивные для EGS (Kingdom Hearts, FF7R и т.д.) - это объяснялось тем, что Свинни забашлял им за разработку порта и эксклюзивность для магазина, а за это компенсировал себе "убытки" с продаж игры пока она не выйдет в ноль. Так как Square Enix уже получила от него деньги за игру заранее, то ставить Denuvo на эти игры было им просто неинтересно, ибо деньги до момента окупаемости все равно шли не к ним, а в Epic Games.
В данном случае DQB не эксклюзивный проект для EGS и вышла в Steam, поэтому случай отличается, на игры в Steam они всегда Дуню ставили до этого времени.
Ну понял. Спасибо за разъяснение
И SKIDROW как всегда ломанули игру без денуво, хотя они обещали
Чё??? Какой нафиг skidrow ломанули? У этой защиты нет, берешь Goldberg steam emu и steamless и готово, путём подмены файлов.
2 часть разве не лучше?
Зажопили денег, или заранее уверены в провале?
Что, теперь за каждую игру вышедшею без Дуньки свечку в храме ставить? Ведь праздник какой - то.