Dragon Quest Treasures 09.12.2022
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Dragon Quest Treasures получила возрастной рейтинг для ПК

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butcher69
Новости

Square Enix представила Dragon Quest Treasures в качестве эксклюзива для Nintendo Switch еще в декабре 2022 года, но теперь, похоже, она более чем готова представить эту игру и для других платформ.

Разработанная компанией Tose, Dragon Quest Treasures отправит вас в путешествие вместе с Эриком и Мией из Dragon Quest 11 по Драконии, где они будут искать сокровища с помощью нескольких знакомых монстров из серии. После захвата этих монстров они смогут использовать их в пошаговых сражениях или для достижения новых мест на картах.

По данным Gematsu, Square Enix разместила ПК-версию Dragon Quest Treasures для получения возрастного рейтинга в Корее, и, как это уже стало привычным, на странице этой организации стало известно о существовании этого порта, который еще даже не был официально анонсирован.

После того как игра Live A Live потеряла эксклюзивность для Nintendo Switch и вышла на PS4 и ПК, Square Enix, похоже, готова выпустить Dragon Quest Treasures для ПК.

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