ПК-версия Dragon Quest Treasures получила возрастной рейтинг в Европе ©

ПК-версия Dragon Quest Treasures получила возрастной рейтинг от европейского агентства PEGI, что позволяет предположить, что версия для ПК может быть выпущена в ближайшее время.

Square Enix не делала официального заявления по поводу версии для ПК, и релиз для других платформ, таких как PlayStation 4 и Xbox One, не подтвержден.

В роли Эрика и Мии игроки отправятся в необычное путешествие по загадочному миру Драконии. В поисках сокровищ к ним присоединятся их милые друзья-компаньоны - Пурсула и Поркус, а также целая команда нанимаемых монстров. Игроки смогут использовать уникальные способности этих монстров, чтобы обнаружить спрятанные сокровища и добраться до недоступных мест. Защищайтесь от монстров и конкурирующих банд до тех пор, пока брат и сестра не смогут вернуться на базу и оценить свои сокровища.