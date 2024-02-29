Анонсирована ARPG Dragonkin: The Banished

Издательство Nacon и разработчик Eko Software анонсировали изометрическую экшен-ролевую игру Dragonkin: The Banished для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Игра выйдет в феврале 2025 года.

В Dragonkin: The Banished вам предстоит странствовать по миру, где могущественные драконы опустошили землю и призвали злобных тварей. Выберите один из четырех классов героев и сразитесь с чудовищами. Каждый побежденный монстр приближает вас к цели: найти и убить четырех древних драконов.

Игра предложит на выбор 4 героев: варвара, лучника, ведьму и рыцаря. Прокачка обещает быть "инновационной" с помощью "древней решетки", которая, позволяет повысить уровень персонажа и сделать его уникальным бойцом. Каждый раз, получая силу, вы решаете, как скомбинировать улучшения, чтобы наилучшим образом заполнить решетку. Выбирайте доступные способности и их комбинации. В зависимости от прогресса в приключении и своих предпочтений вы сможете изменить свой выбор при появлении новых врагов. У каждого героя своя решетка и множество доступных комбинаций. Герои двух игр никогда не будут одинаковыми.

Город будет расти и менятся в зависимости от ваших решений. Копите опыт и выбирайте, на каком направлении развития сосредоточиться. Улучшайте здания, ищите новых жителей и снаряжение.