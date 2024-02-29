Анонсирована ARPG Dragonkin: The Banished

Издательство Nacon и разработчик Eko Software анонсировали изометрическую экшен-ролевую игру Dragonkin: The Banished для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Игра выйдет в феврале 2025 года.
В Dragonkin: The Banished вам предстоит странствовать по миру, где могущественные драконы опустошили землю и призвали злобных тварей. Выберите один из четырех классов героев и сразитесь с чудовищами. Каждый побежденный монстр приближает вас к цели: найти и убить четырех древних драконов.
Игра предложит на выбор 4 героев: варвара, лучника, ведьму и рыцаря. Прокачка обещает быть "инновационной" с помощью "древней решетки", которая, позволяет повысить уровень персонажа и сделать его уникальным бойцом. Каждый раз, получая силу, вы решаете, как скомбинировать улучшения, чтобы наилучшим образом заполнить решетку. Выбирайте доступные способности и их комбинации. В зависимости от прогресса в приключении и своих предпочтений вы сможете изменить свой выбор при появлении новых врагов. У каждого героя своя решетка и множество доступных комбинаций. Герои двух игр никогда не будут одинаковыми.
Город будет расти и менятся в зависимости от ваших решений. Копите опыт и выбирайте, на каком направлении развития сосредоточиться. Улучшайте здания, ищите новых жителей и снаряжение.
Так это же диабло
смотрится не плохо. могли бы страничку указать в стиме.
Но что это за "инновационная прокачка" и "древняя решетка"? Наверняка опять получится так, что для полноценной игры придется покупать дополнительные бусты и ящики с лутом. А городок какой, однообразный и пустынный наверное, пару домиков и торговую лавку. И ИИ как обычно - примитивный. Зато графоний красивый наверняка, в процессе игры и этого не заметишь. Обычный проходной убойный экшен, ничего особенного.
Да наверное наверняка скорее всего возможно может быть так.
лучше бы сделали уже игру где играешь за кровожадного дракона и грабишь города
Вообще есть старая собранная на коленке, но она 18+ хуже чем субверс.
Крылья осквернителя. По сути пошаговая дичь с хентай фотками мегабайт на 800, но её медленно допиливают.
Почему то не хотят делать игры в которых играешь за антагониста. Оверлорд, данжен кипер... их чудовищно мало. Странно, учитывая что большой пласт игроков заходит в игры что бы спустить пар через агрессию, вроде японцев которые бьют грушу с фоткой своего начальника прям в коридорах офиса, а он проходит мимо и ржёт с них.