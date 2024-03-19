Авторы Dragon's Dogma 2 ждали 12 лет, чтобы представить вам мохнатую расу, с которой не могло справиться поколение PS3

Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что о новой расе Беастренов они думали еще во времена Xbox 360 и PS3.
В Dragon's Dogma 2 появится новая раса Беастренов. Изначально мы планировали включить их в первую игру, но тогдашние технологии не позволяли показать на экране нескольких персонажей с мехом. Теперь мы наконец-то можем воплотить нашу задумку.
Оригинальная Dragon's Dogma впервые вышла в 2012 году на Xbox 360 и PS3, и с тех пор произошло множество изменений в графических технологиях. Конечно, это была не первая игра, в которой персонажи отображались с мехом - например в Star Fox Adventures на GameCube был впечатляющий мех, возможно есть и более ранние примеры - но учитывая, как сильно Dragon's Dogma пыталась держать 30 фпс на тех старых консолях, возможно, это и к лучшему, что разработчики не стали использовать слишком много дополнительных графических приблуд.
Чет как то миру крученых свитков это не мешало, странная отмазка.)
Каджит в скайриме: Я для тебя шутка какая то?
Ну да, 30 лет существования каджитов ни кто не заметил. Кошколюдей из Визарди тоже.
это кому-то кажется милым и привлекательным, серьезно?
кому мохнатку?
🤣
Эта раса самое ненужное из нового, как по мне)