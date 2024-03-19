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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 392 оценки

Авторы Dragon's Dogma 2 ждали 12 лет, чтобы представить вам мохнатую расу, с которой не могло справиться поколение PS3

Procy_on
Новости

Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что о новой расе Беастренов они думали еще во времена Xbox 360 и PS3.

В Dragon's Dogma 2 появится новая раса Беастренов. Изначально мы планировали включить их в первую игру, но тогдашние технологии не позволяли показать на экране нескольких персонажей с мехом. Теперь мы наконец-то можем воплотить нашу задумку.

Оригинальная Dragon's Dogma впервые вышла в 2012 году на Xbox 360 и PS3, и с тех пор произошло множество изменений в графических технологиях. Конечно, это была не первая игра, в которой персонажи отображались с мехом - например в Star Fox Adventures на GameCube был впечатляющий мех, возможно есть и более ранние примеры - но учитывая, как сильно Dragon's Dogma пыталась держать 30 фпс на тех старых консолях, возможно, это и к лучшему, что разработчики не стали использовать слишком много дополнительных графических приблуд.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
XalimoV

Чет как то миру крученых свитков это не мешало, странная отмазка.)

7
Garris1304

Каджит в скайриме: Я для тебя шутка какая то?

6
Oscilograf

Ну да, 30 лет существования каджитов ни кто не заметил. Кошколюдей из Визарди тоже.

5
mongol312

это кому-то кажется милым и привлекательным, серьезно?

4
Tokito77

кому мохнатку?

1
Azok OsKveRniTEJI

🤣

0
ScrawnyHance

Эта раса самое ненужное из нового, как по мне)

0