Битва с Колоссом и новый трейлер. Capcom провела яркий показ Dragon's Dogma 2

Сегодня в рамках Capcom Showcase был проведён масштабный показ предстоящей ролевой игры Dragon's Dogma 2. Были показаны битвы с внушительным титаном и другими знакомыми по первой части монстрами. Также был представлен новый класс - трикстер, который специализируется на касте иллюзий и участвует в сражениях с помощью сталкивания противников лбами с помощью иллюзий и усиливая союзных пешек.
Как заявляет Capcom, релиз состоится уже 22 марта 2024 года на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Предзаказы открываются уже сегодня
Выглядит многообещающе. Первая часть очень понравилась, будем надеяться, что эта будет как минимум не хуже.
А кто в первую часть играл, хорошая игра? Можно с чем сравнить?
Я проходил. Игра на первый взгляд классическая фэнтези рпг, но в ней очень необычная атмосфера, даже не знаю с чем сравнить. Интересные механики, интересный сюжет, хотя есть и мунусы.. мир вроде открытый, но я все время себя в туннелях ощущал) Некоторые элементы геймплея не очевидные, многое можно пропустить, по причине отсутствия обучения онных. Я например про то что можно завести роман и т.п. симпатии с нпс, разобрался уже едвали не к финалу. Пропустил многое. Советую попробовать.
Очередная скриптованая дабл эй "рпг", как и первая часть только чуть лучше. И в чём я не прав.