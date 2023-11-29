Битва с Колоссом и новый трейлер. Capcom провела яркий показ Dragon's Dogma 2

Сегодня в рамках Capcom Showcase был проведён масштабный показ предстоящей ролевой игры Dragon's Dogma 2. Были показаны битвы с внушительным титаном и другими знакомыми по первой части монстрами. Также был представлен новый класс - трикстер, который специализируется на касте иллюзий и участвует в сражениях с помощью сталкивания противников лбами с помощью иллюзий и усиливая союзных пешек.

Как заявляет Capcom, релиз состоится уже 22 марта 2024 года на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Предзаказы открываются уже сегодня