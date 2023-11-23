Быстрое перемещение на повозках, лагерь игрока и грозные минотавры: свежие подробности о Dragon's Dogma 2

Уже в конце этого месяца состоится полноценная презентация ожидаемого сиквела Dragon's Dogma. В рамках мероприятия режиссер проекта Хидеаки Ицуно и продюсер Ёсиаки Хирабаяси покажут новый геймплей игры, а пока они готовы поделиться другими не менее интересными деталями. В свежих публикациях разработчики RPG показали еще не виданных монстров и рассказали о уникальной механике быстрого перемещения.

Оказывается, в Dragon's Dogma 2 будет реализована знакомая по The Elder Scrolls 5: Skyrim функция быстрого перемещения. Однако данная механика будет выполнена в более современном и продуманном стиле. В открытом мире Dragon's Dogma 2 игроки смогут найти повозки, путешествующие между важными местами, такими как города, пограничные контрольно-пропускные пункты и деревни. На них можно будет прямо в движении забраться и отправиться в пункт назначения, осуществив быстрое перемещение. Во время таких путешествий все равно нужно оставаться бдительным, потому что на повозку могут напасть монстры.

Переждать все опасности на дороге можно будет в лагерях игрока. В любой момент своего путешествия игроки смогут разбить лагерь, используя специальный комплект снаряжения. Это позволит отдохнуть после сложного боя, снять усталость и даже пообщаться со своими товарищами по отряду.

Также разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали о минотаврах и живодерах.

Минотавры — свирепые и чрезвычайно жестокие монстры с бычьей головой. Одиночный удар их боевого топора или рывок может оказаться смертельным.

Живодеры — это еще один подвид гоблинов, владеющих длинным оружием. Они маневренны на возвышенностях и хорошо совершают набеги с высоты.

Судя по всему, релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года на ПК и консолях.