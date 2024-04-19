Capcom поделилась списком изменений грядущего патча Dragon's Dogma 2, однако игроки недовольны

Capcom анонсировала новое обновление для своего последнего хита Dragon's Dogma 2. Однако в длинный список изменений не входит то, чего ждали игроки.
Как известно, игроки Dragon's Dogma 2 на релизе столкнулись с серьезными техническими проблемами независимо от платформы. Capcom быстро отреагировала на критику и заявила, что работает над обновлениями, которые устранят наиболее важные проблемы. Одно из таких обновлений уже появилось на консолях. Благодаря ему игроки могут включить ограничение в 30 FPS, что положительно влияет на комфорт игры. Только что появился новый список изменений. Следующее обновление планируется выпустить позднее в этом месяце.
Для всех игроков Dragon's Dogma 2 в этом месяце мы планируем выпустить обновление со следующими изменениями и исправлениями. Мы сделаем их доступными на каждой платформе, как только будем готовы. Спасибо за ваше терпение и поддержку!
Как видите, изменения, представленные Capcom, не затрагивают самые насущные проблемы. Создатели планируют множество изменений в поведении и диалогах пешек. Будут исправлены ошибки, из-за которых иногда не удавалось выполнить задание по сопровождению. Частота заражения драконьей чумой будет снижена, а также будут введены некоторые улучшения, связанные с мини-картой. Кроме того, исправлены стандартные ошибки вылета игры.
Журнал изменений не включает улучшения частоты кадров и улучшения использования ЦП на ПК. Игроки в комментариях к сообщению в Твиттере дали понять, что это не то обновление, которого они ждали.
Нам нужен режим производительности на консолях. – написал один пользователь
Все еще ничего об улучшении производительности процессора? Ок, Crapcom. – отреагировал другой.
Так они и так фоном это делают. То что творилось на старте в городе и сейчас, довольно заметно.
Сейчас вообще можно спокойно бегать по городу и лютых просадок уже не увидишь, так и в этом обновлении явно будут улучшения. А с учётом что теперь фпс держится в районе 50 то вполне что эта обнова уже окончательно исправит ситуацию
Они бы дэнуву убрали, так бы больше людей ознакомилось с игрой. Глядишь продажи бы выросли и как раз производительность возросла из за удаления дермувы
Куда им больше то расти, она и так одна из самых популярных жрпг. А если учесть что длс еще ждать пол года- год - то денюва тут года на 3.