Capcom показала бессмертных монстров из Dragon's Dogma 2

Японские разработчики из студии Capcom продолжают свою рубрику знакомства с многообразным фэнтези миром Dragon's Dogma 2. На этот раз игрокам представили бессмертных ночных созданий — скелетов, которые также были в первой части, но сильно преобразились в своем дизайне. Ниже, на скриншоте игры, можно увидеть их обновленный внешний вид.

Скелеты в сиквеле RPG обзавелись дополнительной детализацией. Теперь игроки смогут рассмотреть все косточки на телах этих монстров и оценить огромный возраст их доспехов, которые когда-то могли принадлежать настоящим героям.

Для сравнения, вот как выглядели эти монстры в оригинальной игре

В Dragon's Dogma 2 скелеты — это проклятые создания, которые руководствуются низменными инстинктами и способны нападать на любое существо. Эти бессмертные монстры представляют собой нечто иное, как кости, наложенные проклятием, позволяющим им продолжать двигаться. Остерегайтесь их быстрых движений, чтобы не пораниться.

Ранее авторы игры показали, как будут выглядеть слаймы в игре.

Выход Dragon's Dogma 2 запланирован на 2024 год для ПК и консолей нового поколения.