Capcom поздравила с Днем святого Валентина необычной открыткой в стиле Dragon's Dogma 2

Компания Capcom отправила некоторым создателям контента и журналистам милую тематическую открытку на День святого Валентина по мотивам Dragon's Dogma 2, в которой говорится о характере главного героя игры и его связи с драконом.
Как можно понять по твиту, оставленному Джезом Корденом из Windows Central, на лицевой стороне открытки написано "Ты, наверное, дракон..." и после раскрытия - "... поскольку ты украл мое сердце", на которой изображен Арисен с пылающей дырой в груди, окруженной маленькими сердечками.
Для тех, кто хоть немного знаком с историей серии Dragon's Dogma, этот прикол наверняка вызовет улыбку. Для всех же остальных краткая справка: герой этой серии игр от Capcom - Арисен, особое существо, сердце которого буквально вырвал из груди дракон, отсюда и шутливая надпись на открытке, посвященная Дню святого Валентина.
В этом нет ничего удивительного, ведь это прекрасный ход для продвижения Dragon's Dogma 2 в преддверии ее релиза на PS5, Xbox Series X|S и PC, который состоится 22 марта 2024 года.
Прикольная идея для фанатов
Почему АриСен, если АриЗен?!
А тема с открыткой, прикольная! очень мило))))
Трудно переводится "arisen"?
Довольно оригинально, для фанатов самое то.