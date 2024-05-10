Cогласно официальным документам, Dragon's Dogma 2 теперь является "ключевым брендом" Capcom

Capcom недавно опубликовала свои финансовые результаты, и, как это не удивительно, цифры оказались более чем положительными. Видеоигры японского издателя продаются, и недавняя Dragon's Dogma 2 показывает хорошие результаты. Точнее, настолько хорошие, что Capcom считает Dragon's Dogma одним из своих "ключевых брендов". Таким образом, сага встала в один ряд с такими именами, как Monster Hunter, Resident Evil и Street Fighter.
Конечно, это всего лишь несколько строк в документе и не означает, что Dragon's Dogma обязательно получит сиквелы и спин-оффы в изобилии в течение многих лет, как это происходит с вышеупомянутыми играми, но в любом случае, учитывая, что это всего лишь вторая глава саги, которая спала с 2012 года, это важное признание.
Вот бы убрали денуво
Круто, прошел на старте, теперь ждём длс
Ну ясень пень после оглушительного успеха игру назовут ключевым брендом. Было бы странным не назвать таковым. На мой взгляд Dragon's Dogma 2 гениальная ролевая игра 2024 года. Система построения квестов прекрасна. Боёвка шикарна. Мир исследовать интересно. Если чего игре и не хватает, то разве что дорогих эпичных кат-сцен в ключевых моментах сюжета. Надеюсь, что оглушительный успех игры даст свет третьей части и там всё будет сделано максимально дорого. Выложатся по полной. А пока что жду DLC, желательно, с зимним регионом.
Если бы она была ещё и играбельная
Оглушительного? Ты где там оглушительность увидел? Разве что от "DLC" в стиме.
как не назвать "ключевым брендом" новую Ладу Калину.
Гениальность - это когда хотя бы половина игроков вспомнит, что это за игра через пару лет. А так, да, "гениально" клепать однотипные опенворлды с гриндом ради гринда.
Пойди принеси, убей 10 орков, собери 100500 цветочков. Прекраснее некуда.
Закликивание мобов до смерти - верх изящества.
Бегать по карте с энкаунтерами, открывая сундуки и собирая цветочки - мечта интроверта.
Лучше бы мозгов разрабам не хватало, а не катсцен.
Надеюсь, что разрабы одумаются и закопают эту дохлую лошадь, пока не поздно.
Уже выложились. Результат всем виден.
оптимизации и нормальной цены ей не хватает лол
Монхан, резик, стритфайтер - это легенды, а догма - так, середнячок на один раз. Единственное, что у нее "ключевое" - это баги и кривой баланс. Посмотрим, сколько они этих своих "догм" продадут через годик. Спойлер: пылиться будут на распродажах рядом с б-мувишками.
Ну и отлично. Довольно годная штука, где в геймплейном плане надо самому думать и все исследовать, максимум пешка может что подсказать по части квестов. Это куда интереснее чем тонны диалогов но в остальном именно как игра такое себе
Чёто японцы в этом месяце кукуха летит- монстр Хантер куда больше принёс и до сих пор скупается, а эта подделка у них ключевая, кукуха летит дальше......
Ну ты то эксперт конечно, куда там японцам. 3 ляма копий за пару месяцев - конечно фигня полная.
ну да 3 ляма на релизе против 10 лямов на другом релиз - ну да ну да, какой я дурак не прав.
Конечно не прав, если сам еще не понял. Игру делали 400 человек, она стоила мешок риса. А доход 3кк копий за пару мес. Это хитяра окупила и дд2 и дд3 и дд4 за 2 месяца.