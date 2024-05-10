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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 991 оценка

Cогласно официальным документам, Dragon's Dogma 2 теперь является "ключевым брендом" Capcom

Procy_on
Новости

Capcom недавно опубликовала свои финансовые результаты, и, как это не удивительно, цифры оказались более чем положительными. Видеоигры японского издателя продаются, и недавняя Dragon's Dogma 2 показывает хорошие результаты. Точнее, настолько хорошие, что Capcom считает Dragon's Dogma одним из своих "ключевых брендов". Таким образом, сага встала в один ряд с такими именами, как Monster Hunter, Resident Evil и Street Fighter.

Конечно, это всего лишь несколько строк в документе и не означает, что Dragon's Dogma обязательно получит сиквелы и спин-оффы в изобилии в течение многих лет, как это происходит с вышеупомянутыми играми, но в любом случае, учитывая, что это всего лишь вторая глава саги, которая спала с 2012 года, это важное признание.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Тимофей Пепеляев

Вот бы убрали денуво

0
lokdogg

Круто, прошел на старте, теперь ждём длс

0
Janekste

Ну ясень пень после оглушительного успеха игру назовут ключевым брендом. Было бы странным не назвать таковым. На мой взгляд Dragon's Dogma 2 гениальная ролевая игра 2024 года. Система построения квестов прекрасна. Боёвка шикарна. Мир исследовать интересно. Если чего игре и не хватает, то разве что дорогих эпичных кат-сцен в ключевых моментах сюжета. Надеюсь, что оглушительный успех игры даст свет третьей части и там всё будет сделано максимально дорого. Выложатся по полной. А пока что жду DLC, желательно, с зимним регионом.

-1
Unicorling

Если бы она была ещё и играбельная

-3
Gridon

Оглушительного? Ты где там оглушительность увидел? Разве что от "DLC" в стиме.

Было бы странным не назвать таковым.

как не назвать "ключевым брендом" новую Ладу Калину.

На мой взгляд Dragon's Dogma 2 гениальная ролевая игра 2024 года.

Гениальность - это когда хотя бы половина игроков вспомнит, что это за игра через пару лет. А так, да, "гениально" клепать однотипные опенворлды с гриндом ради гринда.

Система построения квестов прекрасна.

Пойди принеси, убей 10 орков, собери 100500 цветочков. Прекраснее некуда.

Боёвка шикарна.

Закликивание мобов до смерти - верх изящества.

Мир исследовать интересно.

Бегать по карте с энкаунтерами, открывая сундуки и собирая цветочки - мечта интроверта.

Если чего игре и не хватает, то разве что дорогих эпичных кат-сцен в ключевых моментах сюжета.

Лучше бы мозгов разрабам не хватало, а не катсцен.

Надеюсь, что оглушительный успех игры даст свет третьей части и там всё будет сделано максимально дорого.

Надеюсь, что разрабы одумаются и закопают эту дохлую лошадь, пока не поздно.

Выложатся по полной.

Уже выложились. Результат всем виден.

-1
Fenharell

оптимизации и нормальной цены ей не хватает лол

0
Gridon

Монхан, резик, стритфайтер - это легенды, а догма - так, середнячок на один раз. Единственное, что у нее "ключевое" - это баги и кривой баланс. Посмотрим, сколько они этих своих "догм" продадут через годик. Спойлер: пылиться будут на распродажах рядом с б-мувишками.

-1
DenisVTR

Ну и отлично. Довольно годная штука, где в геймплейном плане надо самому думать и все исследовать, максимум пешка может что подсказать по части квестов. Это куда интереснее чем тонны диалогов но в остальном именно как игра такое себе

-8
jax baron

Чёто японцы в этом месяце кукуха летит- монстр Хантер куда больше принёс и до сих пор скупается, а эта подделка у них ключевая, кукуха летит дальше......

-10
Serpentrage

Ну ты то эксперт конечно, куда там японцам. 3 ляма копий за пару месяцев - конечно фигня полная.

0
jax baron Serpentrage

ну да 3 ляма на релизе против 10 лямов на другом релиз - ну да ну да, какой я дурак не прав.

-5
Serpentrage jax baron

Конечно не прав, если сам еще не понял. Игру делали 400 человек, она стоила мешок риса. А доход 3кк копий за пару мес. Это хитяра окупила и дд2 и дд3 и дд4 за 2 месяца.

1