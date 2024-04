Dragon's Dogma 2 блистает в рейтингах журнала EDGE, тогда как оценка Rise of the Ronin средняя

Вышел 397-й выпуск знаменитого британского журнала Edge, и по традиции мы сообщаем о голосовании, полученном в результате представленных в нем рецензий, которые вознаграждают Dragon's Dogma 2, оценивая при этом Rise of the Ronin и Harold Halibut не очень хорошо.

Давайте посмотрим на оценки, присвоенные различными обзорами, представленными в выпуске 397 Edge:

Dragon's Dogma 2 - 9

Shiren The Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 9

Mars After Midnight - 8

Children of the Sun - 7

Princess Peach: Showtime! - 7

Bulwark: Falconeer Chronicles - 6

Pepper Grinder - 6

Rise of the Ronin - 6

Harold Halibut - 5

Open Roads - 5

Alone in the Dark - 4

Очевидно, британская редакция была глубоко очарована ролевой игрой Capcom, что в некоторой степени вписывалось в общее увлечение этой игрой, которое пронизает все критические отзывы, а в данном случае, возможно, даже больше. Таким образом, Dragon's Dogma 2 получает хорошую оценку «9», как и Shiren The Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island.