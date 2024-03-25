Dragon's Dogma 2 дебютировала на втором месте британского розничного чарта

Как обычно, редактор портала GamesIndustry Кристофер Дринг раскрыл предварительные данные будущего топа розничных продаж в Британии
На первом месте оказался спортивный симулятор EA Sports FC 24, который получил хорошие скидки. На втором месте оказалась ролевая игра Dragon’s Dogma 2 от Capcom, обогнав с небольшим отрывом эксклюзив Nintendo - Princess Peach: Showtime!. Последняя показала не самый сильный старт, так как ее продажи оказались ниже, чем у ремейка Mario vs. Donkey Kong, который вышел в предыдущем месяце.
Среди других новинок в чарте самурайский экшен Rise of the Ronin, эксклюзив для PS5, занял пятое место. А хоррор Alone in the Dark (2024) расположился на шестом месте.
Британцы известные го**оеды
В этой стране, ожидаемо лидирует шляпа от ЕА, одним словом англосаксы)))
Тебя ещё и защитники фифы минусят, хах
Вот могу понять когда люди которые очень слабо интересуются играми такое употребляют (а в фифу вообще так под пиво играют и на качество этим людям все равно , но когда такие подделки защищают люди сильно увлечённые (которые как раз на новостных сайтах сидят, форумах и так далее) - Я этого понять не могу
Писец там фризы в городах, всё впечатление испортили.