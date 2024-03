Dragon's Dogma 2 дебютировала на втором месте британского розничного чарта

Как обычно, редактор портала GamesIndustry Кристофер Дринг раскрыл предварительные данные будущего топа розничных продаж в Британии

На первом месте оказался спортивный симулятор EA Sports FC 24, который получил хорошие скидки. На втором месте оказалась ролевая игра Dragon’s Dogma 2 от Capcom, обогнав с небольшим отрывом эксклюзив Nintendo - Princess Peach: Showtime!. Последняя показала не самый сильный старт, так как ее продажи оказались ниже, чем у ремейка Mario vs. Donkey Kong, который вышел в предыдущем месяце.

Среди других новинок в чарте самурайский экшен Rise of the Ronin, эксклюзив для PS5, занял пятое место. А хоррор Alone in the Dark (2024) расположился на шестом месте.