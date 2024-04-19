Dragon's Dogma 2 на ПК потеряла почти 90 % игроков спустя месяц после релиза

Похоже, ажиотаж вокруг Dragon's Dogma 2 уже угас: согласно данным, предоставленным SteamDB, игра потеряла около 90% игроков на ПК. Столь ожидаемая JRPG от Capcom стартовала весьма успешно, собрав на момент запуска более 228 тысяч игроков, но сейчас, спустя почти месяц после релиза, большая часть этой базы значительно сократилась.
Хотя снижение общего числа игроков довольно значительно, стоит отметить, что Dragon's Dogma 2 - это сингловая игра, а для таких игр типично терять часть своей пользовательской базы со временем. Тем не менее, тот факт, что старт проекта оказался не самым приятным из-за введения микротранзакций, что очень сильно разочаровало многих, а также из-за плохой производительности на ПК, не прошел бесследно.
Можно возразить, что другие одиночные игры, такие как Baldur's Gate 3 и Elden Ring, ежедневно собирают в Steam более 50 тысяч игроков, что намного больше, чем у Dragon's Dogma 2, но следует отметить, что у этих игр есть либо невероятно высокая реиграбельность, либо многопользовательские элементы, которые не дают заскучать, особенно в случае с Elden Ring.
Если говорить о Dragon's Dogma 2 в этом смысле, то в игре, к сожалению, нет ни того, ни другого, так что от геймеров требуется пройти основную кампанию и жить дальше. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что некоторые до сих пор испытывают проблемы с игрой на ПК, и это отнюдь не из-за проблем с производительностью, влияющих на общую играбельность.
стабильный 25к челиков играющих это нормально для синглплейрной игры где геймплей растянут на пару сотен часов...
Ну BG не совсем одиночная так как можно играть с друзьями в неё
Плюс вариативная.можно много раз по разному проходить
Мне больше всего нравится что на диалоги влияют так же класс и раса
Потому что такими и должны быть рпг, а не как в киберпанке)
Какими? В бг3 выбора особо и нет
Да конечно, верим.
Я три раза прощел, платину получил и удалил и оставил пешку фармиться до длс.
Жаль эндгейм на время. Это большая ошибка от разрабов. В первой части была башня с рандомными монстрами и онлайн драконом с доской рекордов(забитая читерами) и длс лабирин с огромный количеством контента тоже можно было сказать с рандомным наполнение монстров
Ну-ка поподробнее че там на время?
полностью +
Когда вода испаряется, то появляется таймер на 5 игровых дней, за которые ты должен остановить конец света.
Аааа...
5? Вроде читал 10 или даже 14. Но там с оговоркой было что дракончиков зараженных бить
Все кто мог уже прошли, и делать там больше нечего, на данный момент, ждём дополнения и расширения.
и по делом
с четвертым резидентом произошло по сути тоже самое, так что это нормально. Кто игру прошел - удалил её, ибо там ловить нечего
Резидент раза в 3 короче, там нет открытого мира, никакого выбора, развилок. За 1 прохождение там весь контент узнается
то есть ты сравнил маленький резик с этой рпг дрючильней? ну ты и скуф.
Смешно, но у бг3 нет реиграбельности. Линейная игра, даде рпг тут не пахнет
Я пока отложил из-за разочарования, что это та же первая догма в другой обертке
да игра на разок , первая в разы лучше три раза перепроходил по разному , эта разочаровала конкретно ...
Так игра не о чем. Даже боевка всратая
Смотря за какой класс. За некоторые боевка просто шикарна, например мистический копейщик с телекинезом
Тут реиграбельности никакой потому что, сыграл и ладно.
Норм игра ?
Норм, но не за 5к. Активаха самое то.
Очередной игрожурный высер ни о чём. Микротранзакции, которые есть на старте во всех играх Капком с незапамятных времён? Зачем это упоминать, да? И так схавают. Не проходил игру? А назову её нереаиграбельной, один раз прошёл и забыл (ага, особенно, когда пройдя один раз не увидишь и 60% всего контента). Проблемы не с производительностью? А конкретнее? Набросил на вентилятор и свалил в туман.
Чел, лучше бы ты ничего не писал, чем делать такие высеры.
Люди просто прошли игру и всё. Как то тупо смотреть на то, сколько людей играет одновременно в какую либо сингплеерную игру.
потому что для скуфов игру сделали. я лучше резик перепройду.
Лично я бросил из за отличной оптимизации.
Жаль что взял на релизе, проще было также ждать и взять по скидке...
Потому что не Скайрим, в котором можно жить годами благодаря модам и шикарной проработке погружения в атмосферу настоящего фентези
Так люди свои 40-140 часов надрочили и удалили, что можно делать в сингле полгода?)
видно в варриорс ни когда не играл.