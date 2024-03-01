Dragon's Dogma 2 получила полное описание рейтинга от ESRB с упоминанием крови, жестокости и сексуального контента

Dragon's Dogma 2 получила полный рейтинг ESRB (рейтинговой комиссии США), подтвердив, что экшн-ролевая игра, которая скоро выйдет, имеет рейтинг «Для взрослых». Это нисколько не удивительно, но описание контента игры может вызвать удивление, поскольку оно раскрывает некоторые дополнительные детали, которые еще не были известны.
Краткое содержание начинается так: «Это ролевая игра, в которой игроки берут на себя роль бывшего заключенного, пытающегося вспомнить свое прошлое и спасти мир от злого дракона». Затем он описывает кровавые боевые действия и кат-сцены, изображающие кровь.
Но это следующая часть, которую мало кто ожидал: «Персонажи игроков могут взаимодействовать с секс-работниками, обменивая валюту на услуги». Кажется, Воскресший будет вдохновляться выходками Геральта в Новиграде.
Однако не надейтесь на полноценные сексуальные сцены. Краткое описание продолжается: «Краткий эпизод изображает игрока, сидящего на кровати с проституткой (оба в нижнем белье), прежде чем кадр становится черным. В одной кат-сцене кратко изображены персонажи, целующиеся и валяющиеся в постели (без наготы)».
жаль что демо сегодня не подтвердилось(
Сексуальный контент нынче просто красивые одетые девушки?
уже интересно, раз 18+ (нагота, кровь и насилие) то значит нет угоды каким то там)) а вот интересно, как эти там выживали когда рейтингов не было?
Где связь между рейтингом и "угоды каким то там"?
Погугли и ты удивишься, что с 18+ навалом поделок с "угодой каким то там"
голые мужики будут обниматься.. = вот тебе и твой намоленный 18+ рейтинг.
западные ценности, они такие.. да :(
Демку хотелось бы - я вот лично от капком только в резиденты играл и вообще не представляю, что за игра такая и будет ли мне это интересно.
А чо мешает в первую часть поиграть?
можно будет трахать чародеек?
Ну, что же, думаю, очередной вызов для мододелов.
Честно говоря совершенно фиолетово будут там такие сцены или нет... Тем более если будет опционально по выбору игрока. Больше интересует геймплей, интересные квесты и когда выйдет демоверсия ( если выйдет).
Судя по местным обитателям пг, это очень важно, даже первостепенно
кстати, вот как раз сейчас об этом и думал..
Интересно - что с этим Сашкой стало? в ткущих реалиях Украины...
как говорил Фокин: мясо, матюки, убийства и голые сиськи)