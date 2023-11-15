Грозные монстры и полезные пешки в Dragon's Dogma 2

Capcom поделилась свежей информацией о опасных созданиях, с которыми столкнутся игроки в Dragon's Dogma 2. Исследуя обширный фэнтезийный мир, игроки могут встретить огромных циклопов и меньших по размерам, но не менее опасных гремучников. Каждый из этих монстров обитает в комфортной для себя местности, но особо любопытные искатели приключений смогут обнаружить их в самых неожиданных местах.

Циклопы в Dragon's Dogma 2 представляют собой хорошо известное чудовище из легенд. Эти одноглазые твари обычно используют огромные дубины или топоры в качестве оружия, изготовленные ими самими. Из-за толстой кожи у них практически нет уязвимых мест, но их самое слабое место — глаз.

Гремучники — это четырехногие звери, напоминающие огромных ящериц, спины которых кажутся усеянными острыми камнями. Они встречаются в гористой местности и могут быть спутаны с огромными катящимися валунами. Постарайтесь сбить их с ног, прицеливаясь в слабое место на животе, если не хотите быть раздавленными.

В дополнение к скриншотам и новой информации о монстрах в Dragon's Dogma 2 разработчики показали небольшой геймплейный отрывок с участием пешек. Пешки, или спутники, могут направлять вас по пути, если знают о вашем текущем задании. Вам решать, следовать ли их указаниям или нет. Они будут стараться помочь вам в опасных ситуациях, предлагая помощь при необходимости.

Релиз Dragon's Dogma 2 ожидается в 2024 году на ПК и консолях нового поколения. Напомним, ранее авторы рассказывали об уникальном подвиде гоблинов в игре.