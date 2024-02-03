IGN поделился впечатлениями о Dragon's Dogma 2 после 10 часов геймплея

Портал IGN выпустил продолжительный ролик, где журналисты обсудили Dragon’s Dogma 2 и поделились своими впечатлениями после 10 часов геймплея.



Журналисты отмечают, что в целом вторая часть стала намного более органичной и более удобной, нежели первая часть. В плане геймплея фанаты первой части увидят много знакомых элементов, которые перекочевали в сиквел, став лучше. Это касается как навигации по миру, так и пешек (компаньонов игрока), которые не только стали лучше помогать игроку, но и получили ещё больше опций по кастомизации и настройки внешности — напомним, что редактор персонажа разработчики показывали ранее.



Оценили разработчики и классы (специализации), которые от части также перекочевали в сиквел из первой части, но с некоторыми изменениями: к примеру, прежний класс «Страйдер» с двойными клинками и луком разделили на два класса в виде «Вора» и «Лучника», при этом оставив «Вору» крайне мощную атаку из Dragonʼs Dogma. Отмечается, что, как и раньше, у каждого класса есть свои преимущества и недостатки.



При этом открытие классов немного отличается от первой игры: для некоторых «эксклюзивных специализаций» игрок должен выполнить определённый квест — найти оружие для определённой специализации. Журналисты, однако, не уверены — касается ли это каждого класса, кроме стартовых, коих четыре.



Дополнительно отмечается, что специализации можно менять «в любое время» и эту механику назвали «фантастической», однако журналисты не пояснили — можно ли их менять прямо из меню персонажа, либо же отправляться к какому-то определённому NPC. Дело в том, что в Dragonʼs Dogma также можно было менять класс персонажа, однако для этого нужно было достичь 10 уровня, после чего добраться до таверны «Гран Сорен» в столице и поговорить с определённым и единственным в своём роде NPC — иначе сменить класс было нельзя.



Как и раньше, игрок сможет столкнуться с различными трудностями во время приключений, встав перед сложной дилеммой: попытаться добежать до безопасной зоны (таверны или города), либо же телепортироваться, используя очень редкие и очень дорогие камни телепортации. Отмечается, что игроки смогут обустроить лагерь, однако лагерный комплект также стоит очень много денег, да и к тому же много весит. С ним также связана одна интересная механика — если игрок будет регулярно отдыхать в одном и том же месте, то на лагерь могут напасть монстры, в том числе и огромные создания.



Журналисты отметили, что из-за трудностей с быстрым перемещением по миру (которые также были актуальны в Dragonʼs Dogma) некоторым игрокам гарантированно не понравится идея «марафона» на десятки минут в далёкие от городов локации, чтобы затем сильно пострадать от мощного монстра и бежать обратно в город для лечения. К тому же каждый раз, когда герой падает, он теряет по кусочку от максимального здоровья — восстановить его можно будет только при помощи полноценного отдыха. Стоит напомнить, что в Dragonʼs Dogma были стационарные камни телепортации, которые можно было брать с собой и ставить на нужных локациях, однако их количество можно было пересчитать по пальцам.

Dragonʼs Dogma 2 выходит 22 марта 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.