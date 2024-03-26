Игроки Dragon's Dogma 2 жалуются на скудное разнообразие врагов в ролевой игре

Игроки Dragon's Dogma 2 не впечатлены разнообразием врагов в ролевой игре и чувствуют себя обманутыми обещаниями, которые разработчик давал перед релизом.
Прошло четыре дня с момента выхода Dragon's Dogma 2, и ее начало было не самым гладким. Пользователи уже не раз находили причина для претензий к новой игре от Capcom - в основном из-за микротранзакций и проблем с производительностью, а теперь игроки обратили внимание на разнообразие врагов в ролевой игре.
Как было замечено на сабреддите Dragon's Dogma, некоторые игроки разочарованы отсутствием в сиквеле разнообразных врагов. Например, в этом сообщении один из пользователей спрашивает у других членов сообщества: "Можем ли мы все согласиться с тем, что игре не хватает разнообразия врагов?", а также прикрепляет мем с изображением геймдиректора Хидеаки Ицуно.
Многие другие пользователи также поделились своими жалобами в ответах. "Дело даже не в отсутствии врагов, а в том, что это одни и те же враги, с которыми мы сражаемся последние 12 лет! Так что мы уже устали от борьбы с ними", - заметил один из пользователей Reddit. "Если бы в игре было столько же монстров, но все они были бы совершенно разными, мы бы сейчас не жаловались".
"На самом деле я не против одинаковых врагов, - отвечает другой, - меня немного беспокоит их расположение". Тот же пользователь объясняет, что в первой Dragon's Dogma все было спланировано лучше (например, где можно было найти сауриан и гарпий), "а теперь кажется, что они просто везде/случайно вместе".
Другой пользователь сабреддита привел комментарии разработчиков, сделанные перед выходом Dragon's Dogma 2. В интервью IGN Ицуно и ведущий гейм-дизайнер Кенто Киносита рассказали о врагах, в частности о Сфинксе, и сказали: "Есть много других крупных монстров, подобных этому", и что команда пошла "на все" в плане дизайна врагов. В другом интервью, с RPG Site, геймдиректор также сказал: "У нас есть много монстров, которых мы еще не показали".
Похоже, комментарии Ицуно не оправдали ожиданий некоторых игроков. "Люди говорят о производительности, микротранзакциях и т.д. и т.п... Лично я думаю, что время покажет, что недостаток разнообразия врагов - самый большой недостаток этой игры", - сказал другой пользователь Reddit под постом выше.
"Мне нравится игра в целом, но я согласен с этим. Если бы вы сказали мне, что гоблины, саурианы и гарпии - это высшие хищники, которые пожирают всех остальных, я бы согласился, учитывая, что это такие распространенные варианты животных в этом мире", - добавляет другой фанат.
Все адекватные люди понимают, что игра обосралась по всем фронтам и рпг еë назвать нельзя. А клоун снизу опять всех веселит)
Так понимаю что 'клоун' - это я? Ну так живи с мрачной и злобной рожей, не читай позитив, пиши тривиальщину, хами людям....ну собственно ты этим и занимаешся. Никто ещё не помер ни от лишней улыбки, ни от положительных эмоций. А вот от злобной тухлятины....или тебе её вокруг мало?
"У нас есть много монстров, которых мы еще не показали".
Вот я так и думал. Враги то есть, просто они по укрытиям и засадам попрятались. Их так просто не найдёшь.Но зато когда выйдут....
Вы не поняли гениальность, этой гениальной игры, для гениев, зачем вам разнообразие врагов как в всяких убогих соулсах и ведьмаках, игры для дурачков. Вот эта игра лучшее что было в истории, игра столетия, нет тысячелетия! (с)Janekste
Он смуте 10 баллов авансом поставил, сразу понятно что нулевой персонаж, и кстати 10 баллов он так же поставил World of Tanks и Genshin Impact )))))))))))
Вообще этот наш Janekste уникальный кадр. Он в равной степени готов хвалить как что-то действительно годное, так и откровенное барахло. И даже если это барахло вдруг ну во всём противоречит только что облизанной им годноте, этот человек всё равно возьмёт и похвалит.
Если хочешь сказать что-то про Janekste, скажи, что у него напрочь отсутствует чувство вкуса, представления об эстетике, а также обоснованность и осмысленность его рассуждений. Почти всё, что пишет Janekste, представляет из себя несвязный поток мыслей, которые, я в этом уверен, бессистемно роятся и в спешке налезают друг на друга где-то внутри его головы подобно мухам, облепившим кучу навоза.
Читать его комментарии следует только ради того, чтобы потешить себя. Всё-таки он такой забавный!
Если все хейтят он хвалит, если хвалят он хейтит. Всегда одно и тоже
все кто много играл в первую часть - сразу поняли что догма 2 это догма 1 с улучшенной графикой
Че как и старфилд раскроется позже? :D
Я тоже пока не в третил богатого бестиария. Штук 5 видов гоблинов от малого до великого, пару волков + один здоровый, несколько видов гарпий, два вида дрейка, два дракона, два грифона, циклоп от голого до армированого, гаргона и химера, вихт и безголовый. Я только что "прощел" игру и мир апокалипсиса не иследовал, мб там новые виды, в 1й части в основном новые после крупняк после титров появлялся, думаю тут тот же)
Лично я недоумеваю по поводу этих людей, в игре как минимум 13 (может больше) видов врагов, и попрошу учесть, некоторые виды этих монстров усложненные, либо имеют свою стихию, а это уже другой подход к стратегии убийства. (Например: Циклоп в железяках, своего рода его броня) попробуй теперь запрыгнуть ему на голову, и сломать ее, к сожалению тебя ожидает провал. Или каменные ящерицы, просто так их не ударишь - только по хвосту, или когда оглушены лежа на спине.
Любую сингл-игру назовите, там всегда будет минимум 10+ разных врагов, не понимаю суть претензии, либо люди зажрались, или придраться пытаются
P.s вид боя от вора/копейщика/лучника
Кстати, разнообразие ящеров мне понравилось. Ещё лич прикольный. Конечно большую часть времени он просто душит полётом, но в узком пространстве если кастует ветер, то габела.
Эти жалобы неадекватны, ибо в большинстве других RPG разнообразие врагов гораздо беднее. Я не считаю разнообразие врагов Dragon's Dogma 2 скудным. Ведь я видел Ведьмак 3, Старфилды, Скайримы, Балдуры всякие... вот в них с разнообразием врагов реально проблемы. В том же Ведьмаке 3 вроде список монстров большой, а по факту большинство монстров больше напоминают рескины друг друга и в бою ведут себя практически одинаково.
В Dragon's Dogma 2 всё гораздо лучше. Каждый монстр уникален. Уникальные боевые приёмы и уникальный подход к битве в целом в каждом конкретном случае. Грифону можно крылышки подпалить. Ящеры шотаются в секунду, если атаковать сзади и отрезать хвост. Гарпии пытаются усыпить игрока. Циклопы ачешуенно используют попку в бою, помимо дубины. Талос, Ворколак, Сфикс, Големы, волки, гоблины... Драконы наконец! Притом один монстр может быть несколько типов с разными скиллами. Например: есть простые ящеры, а бывают и ядовитые. У гоблинов может оказаться вожак. Да блин, да ёлки-палки... Не знаю даже что сказать в ответ на претензию к скудности врагов. Эти недовольные люди в своём уме? Они в адеквате?
Как по мне, враги Dragon's Dogma 2 впечатляют не только своим разнообразием в плане внешнего вида, но также они очень разнообразны в плане боевых навыков. Такое количество разнообразных монстров редко где встретишь, особенно в западных RPG днём с огнём не сыщешь. В том же западном Starfield так вообще всего ТРИ типа врагов аж на целую тысячу планет. Короче, что что, но претензии к разнообразию врагов в Dragon's Dogma 2 априори неадекватны.
То есть предъявы из-за того, что 12 лет назад враги те же самые были? Смешно.
В первой части было самое бедное количество мобов что я видел, я её после элдена и дарков играл, выглядело жалко, даже для 2013, первая часть вообще была самой посредственной рпг (даже называть её так не хочется) которую мне довелось играть, куцый мир, никакущий сюжет, боёвку там нахваливали но она самая обычная. Если во второй всё тоже самое, цена ей 1000р а не 7000, для своей цены она должна быть шедевром, а не тем чем является
Могу не согласится с Вами, отнюдь в первой части много врагов, и их усиленные версии , а при игре+ у тебя появлялись совершенно другие монстры, и тем более все усиленные. Для игры 2012 года, игра показала себя уверенно, заострившись на полу-souls игру на то время. Первая souls игра вроде в 11 году вышла, могу ошибаться, но уж точно она показала свою индивидуальность. В то время вообще никаких годных РПГ не выходило кроме скайрима, либо твоя планка РПГ поднялась, после игры в скайрим. Связи с этим, считаю, что ты оцениваешь игру предвзято.
Пока у капкомов есть резики, монстерхантеры они могут ставить какой хочешь ценник, японцы вообще не слышали про региональные цены, что они, что сквари
Они хотели сделать конкурента скайрима, тока не удалось, я прошёл первую, даже пол карты не исследовав, потому что там нечего было делать, начал + просто глянул ну и закончил. Если во второй всё так же, даже ждать не хочется скидки
В турции 50$ баксов стоит