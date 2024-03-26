Игроки Dragon's Dogma 2 жалуются на скудное разнообразие врагов в ролевой игре

Игроки Dragon's Dogma 2 не впечатлены разнообразием врагов в ролевой игре и чувствуют себя обманутыми обещаниями, которые разработчик давал перед релизом.

Прошло четыре дня с момента выхода Dragon's Dogma 2, и ее начало было не самым гладким. Пользователи уже не раз находили причина для претензий к новой игре от Capcom - в основном из-за микротранзакций и проблем с производительностью, а теперь игроки обратили внимание на разнообразие врагов в ролевой игре.

Как было замечено на сабреддите Dragon's Dogma, некоторые игроки разочарованы отсутствием в сиквеле разнообразных врагов. Например, в этом сообщении один из пользователей спрашивает у других членов сообщества: "Можем ли мы все согласиться с тем, что игре не хватает разнообразия врагов?", а также прикрепляет мем с изображением геймдиректора Хидеаки Ицуно.

Многие другие пользователи также поделились своими жалобами в ответах. "Дело даже не в отсутствии врагов, а в том, что это одни и те же враги, с которыми мы сражаемся последние 12 лет! Так что мы уже устали от борьбы с ними", - заметил один из пользователей Reddit. "Если бы в игре было столько же монстров, но все они были бы совершенно разными, мы бы сейчас не жаловались".

"На самом деле я не против одинаковых врагов, - отвечает другой, - меня немного беспокоит их расположение". Тот же пользователь объясняет, что в первой Dragon's Dogma все было спланировано лучше (например, где можно было найти сауриан и гарпий), "а теперь кажется, что они просто везде/случайно вместе".

Другой пользователь сабреддита привел комментарии разработчиков, сделанные перед выходом Dragon's Dogma 2. В интервью IGN Ицуно и ведущий гейм-дизайнер Кенто Киносита рассказали о врагах, в частности о Сфинксе, и сказали: "Есть много других крупных монстров, подобных этому", и что команда пошла "на все" в плане дизайна врагов. В другом интервью, с RPG Site, геймдиректор также сказал: "У нас есть много монстров, которых мы еще не показали".

Похоже, комментарии Ицуно не оправдали ожиданий некоторых игроков. "Люди говорят о производительности, микротранзакциях и т.д. и т.п... Лично я думаю, что время покажет, что недостаток разнообразия врагов - самый большой недостаток этой игры", - сказал другой пользователь Reddit под постом выше.

"Мне нравится игра в целом, но я согласен с этим. Если бы вы сказали мне, что гоблины, саурианы и гарпии - это высшие хищники, которые пожирают всех остальных, я бы согласился, учитывая, что это такие распространенные варианты животных в этом мире", - добавляет другой фанат.