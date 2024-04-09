Игроки убеждены, что Dragon's Dogma 2 получит дополнение

Основываясь только на истории Capcom, весьма вероятно, что Dragon’s Dogma 2 получит какое-то расширение – точно так же, как для оригинальной Dragon’s Dogma вышло Dark Arisen. Однако, у игрового сообщества есть некоторые данные, намекающие на появление DLC. Как отмечается на Reddit, многие игроки убеждены, что сама игра указывает на неизбежное дополнение.
Начнем с того, что в ролевой игре с открытым миром есть множество отсылок к «северной стране», будь то в диалогах персонажей или описаниях предметов. Это своего рода хлебные крошки, которые разработчики оставляют в играх на протяжении поколений.
Вдобавок ко всему, в игре, похоже, отсутствуют некоторые ключевые монстры — монстры, у которых есть дизайн оружия и доспехов, основанный на них, но на самом деле они не присутствуют в игре. Основным примером этого является гидра — повторяющийся враг-босс в первой Dragon's Dogma. Многоголовый зверь в сиквеле просто не появляется.
А еще есть древние двери. Эти входы, разбросанные по карте, в настоящее время заблокированы либо щебнем, либо землей, но на самом деле кажется, что они должны к чему-то вести. Вполне возможно, что эти двери — всего лишь остатки вырезанного контента, но легко понять, почему игроки думают, что они намекают на дополнительные приключения, учитывая их соответствующие местоположения. Действительно, некоторые из них ведут к краям открытого мира.
как бы разрабы сами уже сказали что планируют делать ДЛС. и даже сделали опрос о том, что бы хотели игроки увидеть в длс к догме 2. так что тут уже нет никакой интриги. и так ясно что длс будет. может не в этом году, но будет точно!
Вопрос в качестве длс. Дарк арисен к первой части это эталон длс- там контента на всю мейн игру, но с топ шмотом, топ прокачкой и часов на 30-40 если все углы изучать. Назови капком - дарк арисен равно драгон догма 1.5 - никто бы даже не поспорил - там двойной контент.
п.с. О видали - какой-то фанат фартнайт забежал и влепил минус( ни разу не реагировал( кто-то побежал чекать)) -Этот простой пример доказывает что нет никаких пользовательских рейтингов, все сапиенсы зависят только от первых заголовков =)
Ну после 80ч оно обязано быть. нг+ ( которой нет но она необходима) Огромный данж на 40+ часов с боссами ничего кроме как было в дд1. Этой игре необходим контент иначе она умрет. Жду больше чем длс к элдарику( то скипну).