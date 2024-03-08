Игроки в восторге от редактора персонажа Dragon's Dogma 2, называя его самым лучшим

Сегодня вышла демка Dragon's Dogma 2, демонстрирующая редактор персонажа. Как и в первой игре, в Dragon's Dogma 2 возможности кастомизации персонажей невероятно сложны, а благодаря улучшенной графике фанаты создают потрясающих героев.
Игроки не теряют времени даром, используя редактор, чтобы завершить работу над своими протагонистами в преддверии релиза. К счастью, любой персонаж, созданный в демке, может быть перенесен в финальную версию игры, которая выйдет 22 марта, как и главная пешка, которую вы подготовите заранее.
Создавая собственные оригинальные творения или персонажей из других медиа, поклонники Dragon's Dogma делятся в сети результатами работы, и выглядят они потрясающе. Огромное разнообразие способов редактирования модели персонажа вызывает множество похвал, ведь вы можете настраивать лицо, телосложение, конечности и даже позу отдельно друг от друга.
И, конечно, это был бы не лучший редактор персонажей, если бы он не позволял вам создавать уродцев. Поэтому, естественно, игроки не преминули создать несколько нарочито уродливых персонажей и пешек.
Если вы хотите попробовать игру до ее запуска, демоверсия Dragon's Dogma 2 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Да-да, самый лучший... Количество причёсок и другие кастрированные элементы кастомизации. Знаете где самый нормальный редактор? В TL. Он тебе внешность по фотографии сделает и выходит +- похоже, даже если это нарисованная картинка с лицом.
Самый расширенный кастомай лиц в БДО, хотя многим он кажется перегруженным.
В редакторе догмы есть прикольные фичи (походка к примеру) и выбор прозвища, которое используют для озвучки npc.
Но называть ЭТОТ редактор лучшим... Мне кажется, что эти люди даже в симс не играли
Что за TL?
можно подробнее, что такое TL, потому что гугл кроме как лаунчер для Майнкампфа, ничего не показывает
Для жанра одиночных RPG это прорывной и лучший редактор на сегодняшний день. Это прорыв для сингл RPG.
Симс это не RPG. И другие тобою перечисленные проекты также не является сингл RPG. Поэтому твоя претензия ни о чём. А редактор прекрасен. Устал ждать Ведьмака 4? Создал в редакторе Геральта и пошёл монстров в капусту крошить. Что ещё нужно, чтобы редактор считать лучшим в жанры сингл RPG? Я не понимаю. Я считаю редактор прекрасен. Это прорыв!
я так понял Throne and Liberty
В названии статьи я не вижу приписки "лучший редактор в РПГ! или сингл РПГ". Чем ты считаешь этот редактор мне без разницы. Я констатировал факт, что для лучшего ему не хватает опций, которые есть в других. Банально увеличение прессетов причёсок и лиц. Про функцию автопостроения я уже не говорю.
Ну, редактор хороший конечно, но есть недостатки:
1) Слишком малого количество пресетов волос слишком малой кастомизации этих самых волос.
2) Нельзя сделать хорошую мускулатуру, потому что даже самый мускулисты тип формы тела с максимально выкрученным ползунком рельефа мышц, не даёт хорошего эффекта. А то есть местный накаченный Геркулес или Кратос у нас не получится.
3) Очень странные пресеты голоса, особенно для ГГ, когда, вроде как, выбираешь мужской тембр голоса, а во время тестового смеха один фиг тембр голоса кажется женским.
Procy_on, чё ты там куришь? или это галлюценогенные грибы?
незнаю ниче про демку но там редактор есть
Редактор прекрасен! Это лучшее, что я видел в одиночных RPG. Именно в одиночных. Всякие там ММО априори не рассматриваю. Для одиночных RPG это прорыв. Прекрасный редактор персонажей!
Редактор Морровинда им всё равно не переплюнуть.
Редактор реально не плохой можно сделать многое.
Ну у Capcom всегда были отличные редакторы, а лучше конечно у ММОРПГ.
Та не.
Самый лучший редактор в BG3,я там таких сочных тянок создавал ууу...
Инфантильное дите переросток, не насмотрелся 3d сисек-писек. Лучше порнуху смотри, может повзрослеешь.
Друг, пусть человек развлекается, он по сути своей никому плохого ничего не делает.
Тебя это быть может задевает как то?
Или же у тебя траблы с потенцией ?
Тут по спорю, хоть я и фан бг3, но редактор там слабый. Да там можно создать красивых персонажей, но они все будут одинаковые.
Редактор BG3 один из худших, что я видел. Да, персонажи в нём получаются красивые, но что толку, если редактор не позволяет тебе создать абсолютно ничего разнообразного? Ты быстро натыкаешься на границы возможностей редактора и далее все новые персонажи будут сильно похожи на тех, кого ты уже создавал ранее. Редактор BG3 очень слабый.
что есть, то есть. Только моды и спасают.