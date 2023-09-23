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Dragon's Dogma 2 TBA
8 129 оценок

Игровые СМИ показали много геймплейных кадров в первых превью Dragon's Dogma 2

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butcher69
Новости

Игровые СМИ опубликовали первые превью на Dragon’s Dogma II. Судя по ним, критики остались довольны демонстрационной версией Dragon's Dogma 2, которая выглядит достойным и совершенным продолжением оригинала. Но в доступной для журналистов версии было мало нововведений.

В демоверсии представлены четыре класса: Боец использует одноручный меч и щит; Лучник ориентирован на дальние атаки с использованием системы прицеливания "шутер от третьего лица"; Маг произносит заклинания с помощью заклинаний, причем более мощные заклинания требуют более длительных заклинаний; Вор ориентирован на цепляние за монстров и быстрые атаки с помощью кинжала. В игру добавлены добивания, позволяющие казннить врагов, когда у них остается мало здоровья.

Пешки вернулись из первой игры, и в демонстрационной версии их было четыре. Пешкам можно поручать различные действия, например, вести вас к месту назначения или прикрывать в бою.

Dragon's Dogma 2 является продолжением ролевой игры 2012 года и пока не имеет даты выхода на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
dostalker

такое впечатление что это первая часть, ток графику подняли и новую расу завезли...как то неоч

1
Malady

Первая часть сама по себе как будто недоделанная была и сырая. Если вторую просто сделают на фундаменте первой и отполируют все приколы первой части, то выйдет весьма годно

Спойлер

Уж точно не хуже по качеству старщита

0
hpi

А пс4?

0
ka27

А я на пс3 жду :)

0
Neko san

PS5, Xbox Seris S | X и ПК (Steam)

0
Neko san

Опять все тонут на мелководьи

0
Baka Mitai

походу рекламная кампания будет агрессивной, как и 5 лет назад во время разработки DMC5 в 2018

0
gliga142

игра точно 5 лет назад еще не вышла ? выглядит ппц как трешово

0