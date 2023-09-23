Игровые СМИ показали много геймплейных кадров в первых превью Dragon's Dogma 2 ©

Игровые СМИ опубликовали первые превью на Dragon’s Dogma II. Судя по ним, критики остались довольны демонстрационной версией Dragon's Dogma 2, которая выглядит достойным и совершенным продолжением оригинала. Но в доступной для журналистов версии было мало нововведений.

В демоверсии представлены четыре класса: Боец использует одноручный меч и щит; Лучник ориентирован на дальние атаки с использованием системы прицеливания "шутер от третьего лица"; Маг произносит заклинания с помощью заклинаний, причем более мощные заклинания требуют более длительных заклинаний; Вор ориентирован на цепляние за монстров и быстрые атаки с помощью кинжала. В игру добавлены добивания, позволяющие казннить врагов, когда у них остается мало здоровья.

Пешки вернулись из первой игры, и в демонстрационной версии их было четыре. Пешкам можно поручать различные действия, например, вести вас к месту назначения или прикрывать в бою.

Dragon's Dogma 2 является продолжением ролевой игры 2012 года и пока не имеет даты выхода на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.