Игровые СМИ показали много геймплейных кадров в первых превью Dragon's Dogma 2

Игровые СМИ опубликовали первые превью на Dragon’s Dogma II. Судя по ним, критики остались довольны демонстрационной версией Dragon's Dogma 2, которая выглядит достойным и совершенным продолжением оригинала. Но в доступной для журналистов версии было мало нововведений.
В демоверсии представлены четыре класса: Боец использует одноручный меч и щит; Лучник ориентирован на дальние атаки с использованием системы прицеливания "шутер от третьего лица"; Маг произносит заклинания с помощью заклинаний, причем более мощные заклинания требуют более длительных заклинаний; Вор ориентирован на цепляние за монстров и быстрые атаки с помощью кинжала. В игру добавлены добивания, позволяющие казннить врагов, когда у них остается мало здоровья.
Пешки вернулись из первой игры, и в демонстрационной версии их было четыре. Пешкам можно поручать различные действия, например, вести вас к месту назначения или прикрывать в бою.
Dragon's Dogma 2 является продолжением ролевой игры 2012 года и пока не имеет даты выхода на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.
такое впечатление что это первая часть, ток графику подняли и новую расу завезли...как то неоч
Первая часть сама по себе как будто недоделанная была и сырая. Если вторую просто сделают на фундаменте первой и отполируют все приколы первой части, то выйдет весьма годно
Уж точно не хуже по качеству старщита
А пс4?
А я на пс3 жду :)
PS5, Xbox Seris S | X и ПК (Steam)
Опять все тонут на мелководьи
походу рекламная кампания будет агрессивной, как и 5 лет назад во время разработки DMC5 в 2018
игра точно 5 лет назад еще не вышла ? выглядит ппц как трешово