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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 301 оценка

Колдун во всей своей разрушительной красоте в новом трейлере Dragon's Dogma 2

butcher69
Новости

Релиз Dragon's Dogma 2 становится ближе с каждым днем. Приключения Восставшего начнутся 22 марта 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Разработчики продолжают поддерживать интерес сообщества, выпуская все больше информации об игре. И сегодня был представлен ролик посвященный классу Колдун

Колдун в Dragon's Dogma 2 использует свои магические заклинания, чтобы уничтожать противников. Магия колдуется обеими руками и направляется через большой посох, в мгновение ока меняя ход битвы. Однако колдуну важно держать дистанцию и произносить заклинания из безопасного места, чтобы не получить урон.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Hog2012

И это красиво.

1
Анатолий Токарев

В первой части чародей,с его метеоритным дождём был читерски хорош.Но тут ещё и красиво.

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