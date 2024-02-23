Колдун во всей своей разрушительной красоте в новом трейлере Dragon's Dogma 2

Релиз Dragon's Dogma 2 становится ближе с каждым днем. Приключения Восставшего начнутся 22 марта 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.
Разработчики продолжают поддерживать интерес сообщества, выпуская все больше информации об игре. И сегодня был представлен ролик посвященный классу Колдун
Колдун в Dragon's Dogma 2 использует свои магические заклинания, чтобы уничтожать противников. Магия колдуется обеими руками и направляется через большой посох, в мгновение ока меняя ход битвы. Однако колдуну важно держать дистанцию и произносить заклинания из безопасного места, чтобы не получить урон.
И это красиво.
В первой части чародей,с его метеоритным дождём был читерски хорош.Но тут ещё и красиво.