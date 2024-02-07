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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 285 оценок

Мощные навыки ближнего боя в новом трейлере Dragon's Dogma 2, посвященном классу "Боец"

Gutsz
Новости

Чуть больше чем через месяц состоится долгожданный релиз продолжения ролевого экшена Dragon's Dogma с видом от третьего лица. Новая RPG от Capcom обещает подарить игрокам масштабный открытый мир с реалистичными возможностями, без надоедливых маркеров по карте, досок с заданиями и функции быстрого перемещения. В честь надвигающегося релиза Dragon's Dogma 2 разработчики начинают более подробно знакомить игроков с начальными классами. Свежий трейлер как раз посвящен навыкам и возможностям при игре за класс "Боец".

Боец в Dragon's Dogma 2 – это класс, ориентированный на игроков, предпочитающих сражения в ближнем бою. Он одинаково эффективен как в защите, так и в нападении, но предпочитает сражаться с противниками на коротком расстоянии. Бойцы мастерски владеют щитом и мечом. Они способны прорубаться сквозь ряды врагов и наносят мощные удары, а также всегда готовы прикрыть спину своим товарищам по отряду.

Напомним, ранее художники из Capcom рассказали, как именно им удалось создать красивый и аутентичный мир средневековья.

Релиз Dragon's Dogma 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 22 марта 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Герман Хоффер

ожидаем

2
RandySavage

Эх,когда же уже закончатся эти кувырки в латных доспехах?

0