Мощные навыки ближнего боя в новом трейлере Dragon's Dogma 2, посвященном классу "Боец"

Чуть больше чем через месяц состоится долгожданный релиз продолжения ролевого экшена Dragon's Dogma с видом от третьего лица. Новая RPG от Capcom обещает подарить игрокам масштабный открытый мир с реалистичными возможностями, без надоедливых маркеров по карте, досок с заданиями и функции быстрого перемещения. В честь надвигающегося релиза Dragon's Dogma 2 разработчики начинают более подробно знакомить игроков с начальными классами. Свежий трейлер как раз посвящен навыкам и возможностям при игре за класс "Боец".
Боец в Dragon's Dogma 2 – это класс, ориентированный на игроков, предпочитающих сражения в ближнем бою. Он одинаково эффективен как в защите, так и в нападении, но предпочитает сражаться с противниками на коротком расстоянии. Бойцы мастерски владеют щитом и мечом. Они способны прорубаться сквозь ряды врагов и наносят мощные удары, а также всегда готовы прикрыть спину своим товарищам по отряду.
Напомним, ранее художники из Capcom рассказали, как именно им удалось создать красивый и аутентичный мир средневековья.
Релиз Dragon's Dogma 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 22 марта 2024 года.
ожидаем
Эх,когда же уже закончатся эти кувырки в латных доспехах?