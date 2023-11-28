На странице Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза - игра получит перевод на русский язык

Авторы Dragon’s Dogma 2 обновили страницу в Steam и теперь мы знаем дату релиза, информацию о бонусах за предзаказ и то, что игра получит официальный перевод на русский язык
Как и ожидалось из предыдущей утечки, ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года. В этот день игра должна появиться на PC, PS5 и Xbox Series.
Демонстрация Dragon's Dogma 2, на которой Capcom, должна была объявить эту самую дату выхода, состоится сегодня вечером в 23:35 по МСК и после неё, возможно, откроются предзаказы.
Для предзаказа будет доступно два издания:
Бонус за предзаказ стандартного издания:
- Превосходная оружейная четвёрка.
Бонус за предзаказ издания Deluxe:
- Превосходная оружейная четвёрка.
- Кольцо спокойствия.
Присутствуем следующее примечание: Примечание: возможно, упомянутый выше бонус станет доступен в будущем.
Deluxe Edition включает основную игру и дополнение «Новый набор "Благо для путешественника"».
Новый набор «Благо для путешественника»:
- Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).
- Коллекция музыки и звуков из Dragon's Dogma.
- Дымовая приманка для гарпий.
- Подвеска душевности (продуманный подарок).
- Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки).
- Самодельный ключ от темницы (для побега из темницы).
- Искусство преображения (изменение внешности персонажа).
- Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни) (A).
- 1500 кристаллов Разлома (очки для использования за Разломом).
Если вы как-то пропустили шумиху вокруг Dragon's Dogma 2, то это продолжение экшен-РПГ Dragon's Dogma 2012 года. В ней будут расширены многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему пешек-компаньонов и возможность забираться на монстров.
Мир Dragon's Dogma 2 будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но это касается не только размеров, но и плотности активности, так что вам будет чем заняться.
Кроме того, у монстров теперь будут зоны обитания и поведенческие модели атаки, так что вы сможете, например, разогнать грифона, пока он охотится за добычей.
Вот капком в этом деле молодцы,всё с ру переводом и на пк выпускают,жаль,скворечник так не может.
Только сами игры почему-то не выпускают для РФ :). Хорошо, что хоть о русскоговорящих в других странах позаботились.
Можно будет купить steam-ключ в Буке или в Плати Маркете.
Да все прекрасно понимают,что русские так и продолжают играть просто сменив регион, и никак этому не мешают. Действительно не выпускают единицы,вроде близов,что,если обнаружат русского игрока сразу кидают бан на аккаунт и заставляют доказывать,что ты не русский.
Blizzard-Activision, ArenaNet и Warner Bros - вот эти больше всего любят "гадить", причём санкции от них этого никак не требуют, делают по собственной инициативе, что-бы получить дополнительную прибыль
хорошая новость!
Новость конечно хорошая, но они собираются или нет выпускать Pragmata? Dragon's Dogma 2 не успели анонсировать выпускают, на The Game Awards анонсируют новую игру в серии Monster Hunter, даже никакую Exoprimal выпустить успели. А Pragmata как анонсировали в 2020 году всё переносят каждый год и переносят.
Ну вот первая RPG на 24-й, да ещё и фэнтэзи. Первую часть пропустил ну как. уж больно такое себе ток сражение и прикольные, надеюсь эта куда бодрее будет.
Игра радует, с каждой новостью, видно что компания будет ставить на неё.
по кристаллам не понятно донат? или просто выбиваемая валюта?