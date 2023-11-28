На странице Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза - игра получит перевод на русский язык

Авторы Dragon’s Dogma 2 обновили страницу в Steam и теперь мы знаем дату релиза, информацию о бонусах за предзаказ и то, что игра получит официальный перевод на русский язык

Как и ожидалось из предыдущей утечки, ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года. В этот день игра должна появиться на PC, PS5 и Xbox Series.

Демонстрация Dragon's Dogma 2, на которой Capcom, должна была объявить эту самую дату выхода, состоится сегодня вечером в 23:35 по МСК и после неё, возможно, откроются предзаказы.

Для предзаказа будет доступно два издания:

Бонус за предзаказ стандартного издания:

Превосходная оружейная четвёрка.

Бонус за предзаказ издания Deluxe:

Превосходная оружейная четвёрка.

Кольцо спокойствия.

Присутствуем следующее примечание: Примечание: возможно, упомянутый выше бонус станет доступен в будущем.

Deluxe Edition включает основную игру и дополнение «Новый набор "Благо для путешественника"».

Новый набор «Благо для путешественника»:

Спойлер

Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).

Коллекция музыки и звуков из Dragon's Dogma.

Дымовая приманка для гарпий.

Подвеска душевности (продуманный подарок).

Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки).

Самодельный ключ от темницы (для побега из темницы).

Искусство преображения (изменение внешности персонажа).

Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни) (A).

1500 кристаллов Разлома (очки для использования за Разломом).

Если вы как-то пропустили шумиху вокруг Dragon's Dogma 2, то это продолжение экшен-РПГ Dragon's Dogma 2012 года. В ней будут расширены многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему пешек-компаньонов и возможность забираться на монстров.

Мир Dragon's Dogma 2 будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но это касается не только размеров, но и плотности активности, так что вам будет чем заняться.

Кроме того, у монстров теперь будут зоны обитания и поведенческие модели атаки, так что вы сможете, например, разогнать грифона, пока он охотится за добычей.