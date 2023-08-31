Новый геймплей Dragon's Dogma 2 покажут на выставке Tokyo Game Show 2023 ©

Capcom готовит серьезное мероприятие на грядущей игровой выставке Tokyo Game Show 2023. Панель японского издателя в этом году будет крайне интересна всем поклонникам ролевых экшенов от третьего лица из-за наличия Dragon's Dogma 2. Сегодня компания официально подтвердила, что привезет на TGS 2023 ожидаемый сиквел Dragon's Dogma и раскроет больше подробностей о проекте.

Изначально Capcom собиралась посвятить свои презентации на Tokyo Game Show 2023 играм таким как: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Exoprimal, Monster Hunter Now, Resident Evil 4 VR Mode и Street Fighter 6. Сегодня линейка заявленных от компании игр была обновлена и теперь там также появится Dragon's Dogma 2. При чем под ролевой экшен будет выделено целый час трансляции с разработчиками.

Как сообщается, Dragon's Dogma 2 на TGS 2023 представит гейм-директор Хидеаки Ицуно. Главный разработчик игры пообещал поделиться ключевыми особенностями проекта, раскрыть больше информации о боевых механиках и спутниках. Самое главное, это то, что игрокам покажут реальный геймплей игры, а также могут назвать точную дату релиза. Трансляция Dragon's Dogma 2 запланирована на 21 сентября в 17:00 по МСК.

Dragon's Dogma 2 создается для ПК и консолей нового поколения. Ожидается, что релиз игры состоится в 2024 году.