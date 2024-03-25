Пешки в Dragon's Dogma 2 запомнят ваши посещения борделей и будут рассказывать об этом всем другим игрокам

В Dragon's Dogma 2 в городе Вернворт есть бордель: ничего странного, учитывая средневековый сеттинг игры. Разумеется, наш персонаж может воспользоваться услугами такого заведения за честную плату. Игрок не увидит ничего из происходящих там "деловых операций", но его пешка прекрасно знает, что происходит, и если игрок продолжит в том же духе, то начнет рассказывать про это всем другим игрокам.
Если вашу пешку пригласит в отряд другой игрок, он узнает о ваших стремлениях к компании. Эта деталь интересна тем, что показывает, насколько глубока система кастомизации пешек.
Как мы знаем, эти персонажи способны выполнять действия и делать разные комментарии, основанные на их опыте полученных в игре. Однако деталей, которые хранятся в памяти, действительно много, и Capcom также позаботилась о детализации второстепенных элементов, таких как личные знакомства наших Восставших.
Лучше бы сделали так, чтобы игроку не приходилось тратиться на бордели, а можно было сношать пешек.
Им всё равно не сравниться с тем что делает гугел хром с историей посещений.
Ничего он не делает. Поудалял вручную и всё.
На серверах гугла?)
А в первой части были бордели? Я как-то не заметил.
Нет.
Лучше бы выпустили сразу изначально не багованную игру!!!