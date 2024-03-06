После 20 лет работы над Devil May Cry и Dragon's Dogma Хидэаки Ицуно из Capcom хочет создать что-то новое

Если судить по резюме ветерана Capcom Хидэаки Ицуно, который является геймдизайнером множества файтингов и руководителем Devil May Cry с 2003 года, становится ясно, что он любит экшены и умеет их делать. Но Dragon's Dogma, ролевая игра, была его самым страстным проектом — он придумал ее концепцию в 2000 году, а затем ему пришлось ждать восемь лет, чтобы сделать ее. " Каждая ролевая игра с открытым миром, вышедшая в Японии, — я поиграл во все..." - сказал он в интервью Videogamer.com в 2012 году.

За первые 10 лет работы Ицуно в Capcom в его резюме были представлены самые любимые серии Capcom: в начале он работал над Street Fighter Alpha, затем стал одним из геймдизайнером Rival Schools и Power Stone. Он руководил великим файтингом всех времен Capcom vs. SNK 2 и не очень хорошо запомнившейся гоночной игрой Auto Modellista, а затем возглавил серию Devil May Cry. И с тех пор вот уже 20 лет он работает либо над DMC, либо над Dragon's Dogma.

"В мое время из-за гораздо более ограниченных ресурсов команды тебя могли ни с того ни с сего назначить геймдиректором, даже если у тебя не было соответствующего опыта, - рассказал Ицуно в недавнем интервью PC Gamer. По словам Ицуно, сейчас сложнее стать режиссером игры, не имея такого опыта, потому что масштаб игр увеличился, а вместе с ним время и ресурсы, которые требуются для их создания.

Журналисты задали Ицуно вопрос о наличии у него каких-либо идей для создания чего-то совершенно нового.

Очевидно, что мы не собираемся делать объявление прямо здесь и сейчас — это решение будет приниматься с учетом всех сопутствующих обстоятельств. Но если бы я не обращал внимания на все это и руководствовался своим чутьем, было бы здорово создать что-то новое.

По его словам, Dragon's Dogma 2 готовилась достаточно долго, поэтому ее создание - это совсем другой опыт, чем разработка сиквелов, выходящих один за другим.

Если вы делаете сиквел сразу после создания игры, то приоритет отдается тому, что осталось за кадром, тому, что вы не смогли сделать. Десять лет дают вам достаточно времени, чтобы оглянуться назад и понять: "Что я действительно хотел сделать? Чего я действительно пытался достичь? И в Dragon's Dogma 1, и в Dragon's Dogma 2 я действительно хотел создать эти миры, существующие сами по себе, а затем вы как персонаж проникаете в эти миры и влияете на них. В Dragon's Dogma 1 лучшее, что мы могли сделать с технологиями того времени, - это сделать игру похожей на свой собственный мир. Но в этот раз, уделив больше внимания ИИ и воспользовавшись современными технологиями, я считаю, что мы смогли создать собственный мир с людьми, которые в нем живут, монстрами, которые в нем обитают, а затем заставить вашего персонажа воздействовать на все эти элементы. Я действительно хотел рассматривать эту игру как симулятор, и, думаю, у нас это получилось.