Продажи Dragon's Dogma 2 перевалили за 3 миллиона, разработчики поблагодарили фанатов за поддержку

Динамичный ролевой экшен Dragon's Dogma 2 с масштабным открытым миром вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X в конце марта этого года. Проект столкнулся с техническими трудностями и проблемами с оптимизацией на ПК, однако это не помешало ему стать самым успешным релизом весны 2024 года. Одиночной японской RPG понадобилось всего два месяца, чтобы добиться отметки в 3 миллиона проданных копий.
Такие данные о продажах действительно впечатляют, учитывая как слабо в свое время продавалась первая часть. К сентябрю 2023 года было продано 7,9 миллиона копий оригинальной Dragon's Dogma и её расширения Dark Arisen. Сиквелу удалось достичь почти половины этого результата всего за несколько месяцев, выпустив игру только на новом поколении консолей.
Это событие не осталось незамеченным со стороны разработчиков. Авторы Dragon's Dogma 2 в социальных сетях обратились к фанатам и поблагодарили их за активную поддержку и отзывы, которые помогли устранить критические ошибки на релизе.
Спасибо 3 миллионам Восставшим, которые отправились в приключения в Dragon's Dogma 2! Мы благодарны за вашу постоянную поддержку.
В команде Capcom напомнили, что ещё работают над масштабным патчем, который должен добавить 60FPS на консолях и улучшить оптимизацию на ПК. Релиз обновления ожидается в начале лета.
дайте скидку, будет больше продаж)
Ну это успех, если учитывать что нишевый проект. Надеюсь когда-нибудь вложатся в квесты и сюжет, а не только в геймплей.
Вложиться в квесты и сюжет в случае успеха или по шаблону создать 3 часть без квестов и сюжета? Хм, сложно.))
А там размер груди можно у девушек менять?
неа, только пЭнис
Отличная игра получилось, ждём сюжетные DLC.
Дайте DLC.
Кто-то им прогнозировал 10
када они там все дочинят уже шоп можно было играть?)
Подождем обещанного патча на оптимизон и скидку хотя бы 30%
когда в народном магазине выйдет тогда ... и что тогда?