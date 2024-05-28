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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 1 028 оценок

Продажи Dragon's Dogma 2 перевалили за 3 миллиона, разработчики поблагодарили фанатов за поддержку

Gutsz
Новости

Динамичный ролевой экшен Dragon's Dogma 2 с масштабным открытым миром вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X в конце марта этого года. Проект столкнулся с техническими трудностями и проблемами с оптимизацией на ПК, однако это не помешало ему стать самым успешным релизом весны 2024 года. Одиночной японской RPG понадобилось всего два месяца, чтобы добиться отметки в 3 миллиона проданных копий.

Такие данные о продажах действительно впечатляют, учитывая как слабо в свое время продавалась первая часть. К сентябрю 2023 года было продано 7,9 миллиона копий оригинальной Dragon's Dogma и её расширения Dark Arisen. Сиквелу удалось достичь почти половины этого результата всего за несколько месяцев, выпустив игру только на новом поколении консолей.

Это событие не осталось незамеченным со стороны разработчиков. Авторы Dragon's Dogma 2 в социальных сетях обратились к фанатам и поблагодарили их за активную поддержку и отзывы, которые помогли устранить критические ошибки на релизе.

Спасибо 3 миллионам Восставшим, которые отправились в приключения в Dragon's Dogma 2! Мы благодарны за вашу постоянную поддержку.

В команде Capcom напомнили, что ещё работают над масштабным патчем, который должен добавить 60FPS на консолях и улучшить оптимизацию на ПК. Релиз обновления ожидается в начале лета.

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Talendor3

дайте скидку, будет больше продаж)

3
mon1332

Ну это успех, если учитывать что нишевый проект. Надеюсь когда-нибудь вложатся в квесты и сюжет, а не только в геймплей.

1
ZAUSA
Надеюсь когда-нибудь вложатся в квесты и сюжет, а не только в геймплей.

Вложиться в квесты и сюжет в случае успеха или по шаблону создать 3 часть без квестов и сюжета? Хм, сложно.))

1
вупсич пупсич ZAUSA

А там размер груди можно у девушек менять?

1
dostalker вупсич пупсич

неа, только пЭнис

0
Exies27

Отличная игра получилось, ждём сюжетные DLC.

1
Darth Savitar

Дайте DLC.

0
PCgaming

Кто-то им прогнозировал 10

0
Floww

када они там все дочинят уже шоп можно было играть?)

0
Dark Premium

Подождем обещанного патча на оптимизон и скидку хотя бы 30%

0
1barac9U7ada7

когда в народном магазине выйдет тогда ... и что тогда?

-1